«Нуша аркьулра или, чи викӀара? Нуша ил кьялилизир дузес бара сарра дехӀдирхьути», — буриб илини Инстаграммла бяхIлизиб, З.МяхӀяммадшариповла бутIакьяндешличилси видеора гьалабихьили.
Россияла мушлукья отставкаличи аркьниличила хабурти тIинтIдикIес дехIдихьибтири, жигарчердеш дакIухIедирни багьандан, UFC-ла рейтинглизивад ил увкасибхӀели. Илкьяйдали Забит МяхIяммадшариповла менеджер ГӀяли Абдельазизли ESPN-лизибси ихтилатлизиб (интервью) багьахъурсири, сунела хIерудилиувси мушлукьяни хӀянчи-гьуни таманбарес асубирар или.
ГӀур З.МяхӀяммадшариповлис операция барес гӀягӀнили биъниличила баянти дакӀудиуб. Операцияла хIясилтачибли челябкьлализибси спортла гьунила хIекьлизиб хIукму кьабулбарили бирар.
30 дус виубси Забит МяхӀяммадшариповли UFC-лизи вакӀибхӀейчирад 6-на чедибдеш сархиб. Амма 2019 ибил дусла ноябрь базличив абзлизив, диванчибала цаси пикри хӀясибли, Келвин Каттарличивад чедивикили гIергъи, гӀур вяхIес дурахIевхъун.
«Нуша бара дехӀдирхьулра!»
- Автор Admin
- 01 июля, 2021. Четверг 09:28
Клубла бекIливиубси тренет ва Забит МяхӀяммадшариповла насихIятчи Мансур Учакъаевли санигIятлашалси мушлукьяла хӀянчи-гьуни таманбирниличила баянти урдяхъиб.
«Нуша аркьулра или, чи викӀара? Нуша ил кьялилизир дузес бара сарра дехӀдирхьути», — буриб илини Инстаграммла бяхIлизиб, З.МяхӀяммадшариповла бутIакьяндешличилси видеора гьалабихьили.