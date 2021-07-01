ЗАМАНА - «Нуша бара де­хӀ­дир­­хьу­л­р­а!»

«Нуша бара де­хӀ­дир­­хьу­л­р­а!»

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01 июля, 2021. Четверг 09:28
«Нуша бара де­хӀ­дир­­хьу­л­р­а!»

Клубла бекIливиубси тренет ва Забит МяхӀям­­мад­­шари­повла наси­хIят­чи Мансур Уча­къаевли сани­гIят­ла­шалси муш­лукьяла хӀянчи-гьуни та­ман­­бир­ниличила баянти ур­дя­хъиб.

«Нуша бара де­хӀ­дир­­хьу­л­р­а!»
Материалы в газете

«Нуша аркьулра или, чи викӀара? Нуша ил кьялилизир дузес бара сарра дехӀдирхьути», — буриб илини Инстаграммла бяхIли­зиб, З.МяхӀяммадшариповла бу­тIа­кьян­дешличилси видеора гьалабихьили.
Россияла мушлукья отставкаличи аркьниличила хабурти тIинтI­дикIес дехI­ди­хьиб­тири, жигар­чер­деш да­кIу­хIедирни багьандан, UFC-ла рейтинглизивад ил ув­ка­сибхӀели. Илкьяйдали Забит МяхIяммадшариповла ме­нед­жер ГӀяли Абдельазизли ESPN-лизибси ихтилатлизиб (интервью) багьахъурсири, сунела хIерудилиувси мушлукьяни хӀянчи-гьуни таманбарес асубирар или.
ГӀур З.МяхӀяммад­шари­пов­лис операция барес гӀягӀнили биъниличила баянти дакӀудиуб. Операцияла хIясилтачибли челябкьлализибси спортла гьунила хIекьлизиб хIукму кьабулбарили бирар.
30 дус виубси Забит Мя­хӀям­мадшариповли UFC-лизи вакӀиб­хӀей­чирад 6-на че­диб­деш сархиб. Амма 2019 ибил дусла ноябрь базличив абзлизив, диванчибала цаси пикри хӀясибли, Келвин Каттарличивад чедивикили гIергъи, гӀур вяхIес дурахIевхъун.

 

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