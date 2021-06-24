Илар хIердарибти суалтазибад бекIлибиубсигъуна сабри «Лебил Россияла халкьла перепись 2020» хIяракатличила. «Октябрь базличиб ил бехIбирхьуси саби», — буриб Павел Смеловли.
Илини бурни хIясибли, ишдус дурабуркIуси переписьла бекIлибиубсигъуна декIардешли бетарар ил электронный журали бетурхни. «Пачалихъла гIяхIдешуни» порталла икьайчибли гьарил Россиялизив хIерируси адамли иличир жигарла бутIакьяндеш дарес вирар. Сайтличи бухIнабухъи, чула баянти черделкIес лебтасалра имканбикIур.
«Коронавирусла чейхъуси изала тIинтIбирнииличил дархдасунти нушала республикализирти аги-кьяйдаличил бархбасахъи, бегIлара гьамадси ва урехиласи ахIенси тяхIяр саби или пикрибарибси саби ил. Илкьяйда адамти цализибад ца имцIали зягIипхIебиркур или гьанбиркули саби», — викIи П.Смелов.
Илдала дурабад, илини адамтас арадешла шайчиб ахтарди дураберкIес хIяжатси биъниличила ва август базличиб шила хозяйствола перепись дурабуркIниличилара буриб. Республикалис ил мягIничебсили бетарар, сенахIенну ишар имцIали дузахъули сари хIяйванти адилкьнила ва цархIилти АПК-ла кьялуби.
Сунела яргализиб, «Дагестанстат»-ла руководитель А.Эфендиевани хIяракат кIел бутIаличи буртIниличила буриб: «Цаэсил бутIа июльличиб бехIбирхьуси саби. Ил бетурхар лебилра ЦIунтIила районнизиб ва цархIилти Дагъистанна гьарахъти муниципалитетунала районтазиб».
Гъамси заманализиб...
- Автор П.Шахова
- 24 июня, 2021. Четверг 14:59
Бамсриихъуси «Джами» базала конференц-заллизиб РФ-ла СКФО-ла ва ЮФО-ла Федерацияла пачалихъла статистикала службала мерличирти кабизунала руководительтала регионнизибси советла заседание бетерхур. Иличир бутIакьяндеш дариб: ДР-ла Правительствола председательла цаибси заместитель Нюсрет ГIямаровли, ДР-ла экономикала министрла цаибси заместитель Арсен Рустамовли, Федерацияла пачалихъла статистикала службала руководительла заместитель Павел Смеловли ва цархIилтани.
Илар хIердарибти суалтазибад бекIлибиубсигъуна сабри «Лебил Россияла халкьла перепись 2020» хIяракатличила. «Октябрь базличиб ил бехIбирхьуси саби», — буриб Павел Смеловли.