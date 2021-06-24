Илала бузерилизир бутIакьяндеш дариб лезгибала мезличил дурадулхъути республикала ва муниципалитетунала изданиебала вакилтани. Илдас хасдарибти декIар-декIарти выставкабира гьаладихьилри.
Фестиваль ибхьули, «Лезги газет»-ла бекI редактор МяхIяммад Ибрагьимовли ДР-ла печатьла ва багьахънибала министрла шайзирад лебтасалра саламла дугьби дуриб. Илала гъай хIясибли, фестиваль дураберкIес пикрибарибсири 2020-ибил дуслизиб, газета 100 дус биънила юбилейла дазурбазиб, амма коронавирусла чейхъуси изала тIинтIбикIниличил бархбасахъи, гIелайзи арбухибсири.
«ИшбархIила замана, Интернетли ва социальный сетанани нушала гIямрулизиб халаси мер бурцухIели, илдигъунти далдуцуни дурадуркIни СМИ-бас дебали мягIничебси саби. Илдала кумекличил газета бучIантачил ва изданиела хIянчизартачил бархбасуни дебадирар. Илдани биалли редакцияла бузерилизиб се барсбарес гIягIнилил белгибирахъу. БекIлибиубси мурад нешла мез мяхIкамдарни ва гьаладяхI дашахъни саби. Ил масъалализи биалли, нешла мезличил дурадулхъути газетабани кабирхьуси пай камси-декIар ахIен», — викIи М.Ибрагьимов.
Фестивальличиб илкьяйдали гъайбухъун лезгибала миллатла гIилмула ва культурала интеллигенцияла вакилтира. Гьарилли журналистика гьалабяхI башахънила, нешла мез мяхIкамдирнила, культура чеахъбикIахънила масъулти ахъдурцулри.
Лезгибала прессала вакилти шабагъатлабирнила балбуцра бетерхур. «Лезги газет» редакцияла коллективлис Лезгибала театрла администрацияла ва М.Танкаевла уличилси жагьилтас патриот бяркъ бедлугнила фондла шайзирад ХIурматла Грамотаби дедиб. МяхIярамкентла районна администрацияла вакилтани ва «Голос Самура» газетала коллективли районна бекI Фарид ГIяхIмадовла шайзирад М.Ибрагьимовлис саламла дугьби дуриб ва савгъатуни пешкешдариб, ил лугIилизиб – «Лезги газет» 100 дус биънила хIурматлис бершибси кьалтинра (газетала логотипличил). Шабагъатуни-ургар лерри ДР-ла печатьла ва багьахънибала Министерстволара ХIурматла Грамотаби.
ХIера, илкьяйда фестиваль ахъси даражаличиб бетерхур. Дигеси саби, ишгъуна къиянси замана нешла мезличил дурадулхъути газетаби-журналти дучIанти ва гIердурцанти адамти лебхIели.
Лезгибала мезличил дурабулхъуси газетала тиражра 6899 абиркули саби. Республикала миллатуназибад лугIилашалси кьадар хIясибли, кIиибил мерличи дурадулхъути даргантала кIинали камлихIели, нушала миллатла вакилтас илдачибад гIибрат касес хIяжатли ахIенара? Дарган мезличил дурабулхъуси республикала даражала ца газета сабигу. ХIебиалли, нешла мез мяхIкамдирнила ва гьаладяхI дашахънила шайчибра илала кьадри халаси саби. Илкьяйдали, газета — миллатла рухIла давлала урунжли, культурала пархбикIуси ламили мурталра калахъес чебиркур.
Культурала анкъили калахъес чебиркур
- Автор Admin
- 24 июня, 2021. Четверг 14:54
Дербент шагьарлизибси Лезгибала театрла Юртлизиб гьалабван лезгибала прессала I-ибил фестиваль бетерхур. Ил балкьаахъурсири республикала «Лезги газет» редакцияли ДР-ла печатьла ва багьахънибала Министерствола икьайчил.
Илала бузерилизир бутIакьяндеш дариб лезгибала мезличил дурадулхъути республикала ва муниципалитетунала изданиебала вакилтани. Илдас хасдарибти декIар-декIарти выставкабира гьаладихьилри.