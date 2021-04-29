ЗАМАНА - ХIяракат гIеббуцахъес жибариб

ХIяракат гIеббуцахъес жибариб

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29 апреля, 2021. Четверг 12:10
ХIяракат гIеббуцахъес жибариб

Улкала ва республикала по­ли­тикала машгьурси хIя­ра­катчи МяхӀяммадгӀяли Мя­хӀям­­­мадович МяхӀяммадовли ва илала хьу­нуй коронавирусла чейхъуси изай­зи­бад мяхIкамдеш бирахъути прививкаби да­рахъиб ва цархIилтазира чула бар­кьу­диличибад гIибрат касахъес жибариб.

ХIяракат гIеббуцахъес жибариб
Материалы в газете

Арбякьунси дуслизиб илини 90 дус виънила юбилей дураберкIибсири. Илала пикри хIясибли, вакцинация дураберкIни — чейхъуси изала тIашиуси цайли цаси тяхIяр саби, сенахIенну 60 дусличивра имцIали виубхIели, изайзи виркнила халаси урехи леб.
Вакцинация бетерхур илала хъулиб, тухтуртани ахтарди дураберкIили гIергъи. Илдани, прививка барибхIели, байхъала сягIятцадхIи хIеруди бузахъули калун.
«Аллагьли, тухтуртани ва вакцинали кумекбиру. Кьудратла ВегIли наб чум дус галра, илди арали деркIес дигулра, ишбархIи-жагIял изайзи виркус яра дила гъамти зягIипбиркахъис ибси урехилизир деркӀес дигули ахӀенра», — буриб МяхӀяммадгӀяли МяхӀяммадовичли.
Илкьяйдали — хъули тухтурти жибарили, илдала хIерудилиуб вакцинация барахъес — вирар гьарил гьести гӀямрула адамли, чархлизир дахъхӀи диубти излуми (хронические) лертани ва чулахъунани.
Ил барес багьандан, вегI хӀерируси мерличибси поликлиникализи дугьавизурли, вакцинация барахъес дигниличила белкI батес чебиркур. Илкьяйдали пачалихъла гIяхIдешунала (Госуслуги) сайтлизибадра ил баркьуди дураберкIес имканбикIур.

 

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