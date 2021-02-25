ЗАМАНА - NASA опубликовало первую панораму Марса с огромным разрешением, а также почти 6000 фото с Perseverance

NASA опубликовало первую панораму Марса с огромным разрешением, а также почти 6000 фото с Perseverance

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25 февраля, 2021. Четверг 23:46
NASA опубликовало первую панораму Марса с огромным разрешением, а также почти 6000 фото с Perseverance
Самый продвинутый на данный момент марсоход NASA «Настойчивость» (Perseverance) регулярно отправляет на Землю изображения с Красной планеты, и те, кто плотно интересуется миссией «Марс 2020», могут удовлетворить своё любопытство с помощью особой библиотеки «сырых изображений» с марсохода, где на момент написания материала было опубликовано почти 6 тысяч снимков (их количество быстро и неуклонно растёт).
NASA опубликовало первую панораму Марса с огромным разрешением, а также почти 6000 фото с Perseverance
Материалы в газете
Этот фотоцентр представляет собой галерею необработанных изображений с разных камер ровера, которые отправляются с Марса и публикуются последовательно по времени получения без всякой цветокоррекции и иных процедур обработки. Время от времени NASA собирает из некоторых полученных снимков панорамы, проводит цветовую и иную обработку. Именно эти изображения публика обычно видит в прессе, потому что они уже подготовлены для всеобщего обозрения и, как правило, описаны специалистами. Галерея таких снимков публикуется на отдельной странице миссии.

 

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взяты из открытых источников
 

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