ЗАМАНА - Дагъиста боксертала чедибдеш

Дагъиста боксертала чедибдеш

Автор ХIяжимурад Ражабов
10 декабря, 2020. Четверг 10:31
Дагъиста боксертала чедибдеш

Ноябрьла 28-ли­чи­­бад декабрь­ла 5-личи би­кай­чи бу­хъян­битIунси боксла шай­чибси Россияла чем­пионат Орен­­­бурглизиб ду­­­ра­­­беркIиб. Илар битIакI хIя­сибти 10 да­ра­­­жализир 300-личиб имцIали спорт­смен­ни бу­тIа­кьяндеш да­риб.

Дагъиста боксертала чедибдеш
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Россияла чемпионатличиб чедибикибти боксертани 2021 ибил дусла март базличир Токиолизир детурхути Олимпийский хIязаначир бутIакьяндеш дирути сари.
Дагъиста боксла командали, кIел мургьила ва кIел арцла медаль сархили, хIябъибил мер буциб (цаибил мер — Москва­ла областьла ко­мандали, кIиибил — Санкт- Петербургла командали). 91 килограммла битIакIлизиб мургьила ме­даль сархиб Евро­пала ва дунъяла чемпион Муслим ХIяжимяхIяммадовли. 75 килограммла битIакIлизив мургьила медаль сархиб Россияла авна чемпион ветаурси Жамбулат Бижамовли. Ил 19 дус сай виубси. Ил 2018 ибил дуслизив жагьилтала дунъяла чемпионатличив бегIлара гIяхI­си боксерлизи халварибсири. Ириъ Россияла халатала чемпионатличиб илини жармала медаль сархиб. Жамбулат Бижамовра, Муслим ХIяжимяхIяммадовра ГIя­ли ГIялиевла у бихуси ШВСМ-лизиб тренер Рашид ГIяхI­­мадовли руркъути саби. Бурес чебиркур, 2020-ибил дус­ла Россияла боксла чемпионат­личив ил бегIлара гIяхIси тренерлизи халварибси сай. Илкьяйдали — 2019 ибил дуслизивра. Арцла медальти сархиб ШагьгIяббас МяхIмудовли (69кг.) ва Шарапутдин Атаевли (81кг.).
Арцла медаль сархибти 250 азир къурушличил шабагъатлабариб, мургьила медаль сархибти – 500 азир къу­рушличилра автомобильличилра. Дагъиста БекIла къуллукъуни заманалис дузахъуси Сергей Меликовли боксерти чедибдешличил мубаракбариб, ва илдас гIуррара чедибдешуни далгун.
Дагъистайзиб хIер­хIе­бирути кIел дагъистанланни (цали мургьила, итилли арцла) медальтира сархиб. Илди саби Удмуртияла командализибти, 60 килограммла битIакIличилти Альберт Ба­тиргъазиев (мургьила медаль) ва Жамал Бадрутдинов.
Чедир гьандушибти чедибдешуназибад наб бегIлара дигусили уббухъун Дагъиста боксер Жамбулат Бижамовли сархибси чедибдеш: ил дилара, дила узби Мя­хIям­мадлара, СягIидлара гъамси юлдаш (кIелра илдачил варх Москвализив учIули калунсири). Кас­пийск шагьарлизив хIерируси ГIяб­дул­лабек ГIябдуллабековла (Абзимла ГIяликла) рурсила урши сай. Ил лебилра дахадаевлантас халаси разидеш саби. Нуша дирхулра ну­шала Жамбулат олимпийский чемпион ве­тар­ниличира.
Ахирличиб бурисра сегъунти чедибдешуначил Дагъиста спортсментани гьуниббалтулил 2020-ибил дус. Дагъиста спорт­сментала лерилра командабани 2020-ибил дуслизир детерхурти Россияла чемпионатуначир цаибти мерани дуцили сари: азадли мушулбашнила (Наро-Фомикск), дявила самбола (Чебоксары), кикбоксингла (Ульяновск), тайский боксла (Сочи), ушу-саньдала (Владимир), панкратионна (Иркутск), джиу джитсула (Санкт-Петербург), «ММА Ориентал»-ла (Москва). Дзюдола чемпионатра дурабуркIуси саби. Илабра, гьайгьайра, нушала дурхIни чедибиркниличи вирхулра.

 

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