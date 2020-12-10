Россияла чемпионатличиб чедибикибти боксертани 2021 ибил дусла март базличир Токиолизир детурхути Олимпийский хIязаначир бутIакьяндеш дирути сари.
Дагъиста боксла командали, кIел мургьила ва кIел арцла медаль сархили, хIябъибил мер буциб (цаибил мер — Москвала областьла командали, кIиибил — Санкт- Петербургла командали). 91 килограммла битIакIлизиб мургьила медаль сархиб Европала ва дунъяла чемпион Муслим ХIяжимяхIяммадовли. 75 килограммла битIакIлизив мургьила медаль сархиб Россияла авна чемпион ветаурси Жамбулат Бижамовли. Ил 19 дус сай виубси. Ил 2018 ибил дуслизив жагьилтала дунъяла чемпионатличив бегIлара гIяхIси боксерлизи халварибсири. Ириъ Россияла халатала чемпионатличиб илини жармала медаль сархиб. Жамбулат Бижамовра, Муслим ХIяжимяхIяммадовра ГIяли ГIялиевла у бихуси ШВСМ-лизиб тренер Рашид ГIяхIмадовли руркъути саби. Бурес чебиркур, 2020-ибил дусла Россияла боксла чемпионатличив ил бегIлара гIяхIси тренерлизи халварибси сай. Илкьяйдали — 2019 ибил дуслизивра. Арцла медальти сархиб ШагьгIяббас МяхIмудовли (69кг.) ва Шарапутдин Атаевли (81кг.).
Арцла медаль сархибти 250 азир къурушличил шабагъатлабариб, мургьила медаль сархибти – 500 азир къурушличилра автомобильличилра. Дагъиста БекIла къуллукъуни заманалис дузахъуси Сергей Меликовли боксерти чедибдешличил мубаракбариб, ва илдас гIуррара чедибдешуни далгун.
Дагъистайзиб хIерхIебирути кIел дагъистанланни (цали мургьила, итилли арцла) медальтира сархиб. Илди саби Удмуртияла командализибти, 60 килограммла битIакIличилти Альберт Батиргъазиев (мургьила медаль) ва Жамал Бадрутдинов.
Чедир гьандушибти чедибдешуназибад наб бегIлара дигусили уббухъун Дагъиста боксер Жамбулат Бижамовли сархибси чедибдеш: ил дилара, дила узби МяхIяммадлара, СягIидлара гъамси юлдаш (кIелра илдачил варх Москвализив учIули калунсири). Каспийск шагьарлизив хIерируси ГIябдуллабек ГIябдуллабековла (Абзимла ГIяликла) рурсила урши сай. Ил лебилра дахадаевлантас халаси разидеш саби. Нуша дирхулра нушала Жамбулат олимпийский чемпион ветарниличира.
Ахирличиб бурисра сегъунти чедибдешуначил Дагъиста спортсментани гьуниббалтулил 2020-ибил дус. Дагъиста спортсментала лерилра командабани 2020-ибил дуслизир детерхурти Россияла чемпионатуначир цаибти мерани дуцили сари: азадли мушулбашнила (Наро-Фомикск), дявила самбола (Чебоксары), кикбоксингла (Ульяновск), тайский боксла (Сочи), ушу-саньдала (Владимир), панкратионна (Иркутск), джиу джитсула (Санкт-Петербург), «ММА Ориентал»-ла (Москва). Дзюдола чемпионатра дурабуркIуси саби. Илабра, гьайгьайра, нушала дурхIни чедибиркниличи вирхулра.
Дагъиста боксертала чедибдеш
- Автор ХIяжимурад Ражабов
- 10 декабря, 2020. Четверг 10:31
Ноябрьла 28-личибад декабрьла 5-личи бикайчи бухъянбитIунси боксла шайчибси Россияла чемпионат Оренбурглизиб дураберкIиб. Илар битIакI хIясибти 10 даражализир 300-личиб имцIали спортсменни бутIакьяндеш дариб.
Россияла чемпионатличиб чедибикибти боксертани 2021 ибил дусла март базличир Токиолизир детурхути Олимпийский хIязаначир бутIакьяндеш дирути сари.