ЗАМАНА - Илала гIямрулизирадти...

Илала гIямрулизирадти...

Автор ХIяжимурад Ражабов
22 октября, 2020. Четверг 09:24

Бахъал-декIар хIебургар Сергей Ожеговличила ва илала словарь­ли­чила хIебалути адамти.

Илала гIямрулизирадти...
Материалы в газете

Дебали дахъал хъалибаргуназиб ил мурталра хIяжатси жузра саби. Гьай­гьай­рагу, лебтанилра хIедала урус мезла сло­варьличил ва илала автор­личил кади­кибти анцIбукьунира. Ил ба­гьандан, илдазирад цацадехIти ишар гьандуршехIе.
* С.Ожегов 1964 ибил дуслизив Моск­вала боль­ни­цализив тухтуртала ха­тIа­личивли вебкIибсири. Илис бухъутIа изайзи викибсила хIи кертIили ду­ил­ри.
* ЦацабехIтас гьанбиркуси саби «Оже­гов» бикIуси фамилия «ожог» ибси дев­лизибад бетаурси бургар или. Ил тяхIярли пикрибикIнира халаси хатIа саби, сенкIун ил фамилия «ожег» (ударение цаибси биркIайчи чейгуси саби) ибси девлизибад бе­таурси саби. «Ожег» — мегь бицIахъан ялчнани мегь бацIилил хIясиббируси терхьа саби.
* 1992 ибил дусличибад бехI­би­хьи­ли, урус мезла ца томла словарьла цаи­бил му­жаллатла бяхIлизи С.Оже­говлайчил барх ила­ла ученица про­фес­сор Н.Шведовалара у лукIусири. Из­да­тельстволи гонорар чус хIелугниличибли, ил хIянчи дебали хIей­­гибизурсири Сергей Ивановичла бу­кьуртас.
* Тверьла губернияла Каменское ши­ли­зибси С.Ожегов акIубси юртлизив чумал дус Максим Горькийра хIерирули калунси сай.
* С.Ожеговла кIел узи лебтири. ВиштIаси узи дунъяла КIиибил дергълис гьалав веб­кIибсири, халаси – Ленинградла бло­ка­дализив. Бло­­ка­дализиб бебкIибтири илала нешра хьу­нулра.
* ЧебяхIси ВатIа дергъла замана С.Оже­гов Москвализив хIерирусири. Ил илавад чи­налра арукьес разивикибси ахIенри: дебали вирхули уилри ил душмантани Москва хIебурцниличи.
* Бурули бирар, илала словарьли ца туснакъварибси верцахъибси сай или. Туснакъла библиотекализибад касибси Урус мезла словарьлизиб илини белчIи саби «хьунул адамличи гужбирес» ибси гъайла мягIна. Словарьра касили, ил туснакъла халаси хIякимличи вякьи, сай гIяйибла вегI хIейъни аргъахъилри. Ил азадватурсири.
* Сергей Ивановичла хала дудеш 50 дусичив имцIали Екатеринбургла завод­ли­зив узусири. Илини 14 дурхIя абикьурти саби ва лебтазилра чебяхIси даражала багьуди касахъибси саби. Багьудиличи иштяхI илдала тайпала, жинсла хасдеш буилри.
* 1918 ибил дуслизив ХIунтIена ГIярмияла къяяназив душмантачил ур­гъу­си жагьси командир С.Ожеговли ца документлизи хIунтIена шинкьяли къул­бас­барибсири. Полкла комиссарла пикри хIясибли, чIянкIли большевиклисцун бу­илри хIунтIена шинкьяли къулбасбарес асубируси. Ил багьандан хIилхIи калун С.Оже­гов, хIярхIуби чекьурли, каршули.
Иличибли хIилхIи калира нушара бегIлара хIяжатси секIайзирад дулхъули.

 

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