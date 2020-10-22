Дебали дахъал хъалибаргуназиб ил мурталра хIяжатси жузра саби. Гьайгьайрагу, лебтанилра хIедала урус мезла словарьличил ва илала авторличил кадикибти анцIбукьунира. Ил багьандан, илдазирад цацадехIти ишар гьандуршехIе.
* С.Ожегов 1964 ибил дуслизив Москвала больницализив тухтуртала хатIаличивли вебкIибсири. Илис бухъутIа изайзи викибсила хIи кертIили дуилри.
* ЦацабехIтас гьанбиркуси саби «Ожегов» бикIуси фамилия «ожог» ибси девлизибад бетаурси бургар или. Ил тяхIярли пикрибикIнира халаси хатIа саби, сенкIун ил фамилия «ожег» (ударение цаибси биркIайчи чейгуси саби) ибси девлизибад бетаурси саби. «Ожег» — мегь бицIахъан ялчнани мегь бацIилил хIясиббируси терхьа саби.
* 1992 ибил дусличибад бехIбихьили, урус мезла ца томла словарьла цаибил мужаллатла бяхIлизи С.Ожеговлайчил барх илала ученица профессор Н.Шведовалара у лукIусири. Издательстволи гонорар чус хIелугниличибли, ил хIянчи дебали хIейгибизурсири Сергей Ивановичла букьуртас.
* Тверьла губернияла Каменское шилизибси С.Ожегов акIубси юртлизив чумал дус Максим Горькийра хIерирули калунси сай.
* С.Ожеговла кIел узи лебтири. ВиштIаси узи дунъяла КIиибил дергълис гьалав вебкIибсири, халаси – Ленинградла блокадализив. Блокадализиб бебкIибтири илала нешра хьунулра.
* ЧебяхIси ВатIа дергъла замана С.Ожегов Москвализив хIерирусири. Ил илавад чиналра арукьес разивикибси ахIенри: дебали вирхули уилри ил душмантани Москва хIебурцниличи.
* Бурули бирар, илала словарьли ца туснакъварибси верцахъибси сай или. Туснакъла библиотекализибад касибси Урус мезла словарьлизиб илини белчIи саби «хьунул адамличи гужбирес» ибси гъайла мягIна. Словарьра касили, ил туснакъла халаси хIякимличи вякьи, сай гIяйибла вегI хIейъни аргъахъилри. Ил азадватурсири.
* Сергей Ивановичла хала дудеш 50 дусичив имцIали Екатеринбургла заводлизив узусири. Илини 14 дурхIя абикьурти саби ва лебтазилра чебяхIси даражала багьуди касахъибси саби. Багьудиличи иштяхI илдала тайпала, жинсла хасдеш буилри.
* 1918 ибил дуслизив ХIунтIена ГIярмияла къяяназив душмантачил ургъуси жагьси командир С.Ожеговли ца документлизи хIунтIена шинкьяли къулбасбарибсири. Полкла комиссарла пикри хIясибли, чIянкIли большевиклисцун буилри хIунтIена шинкьяли къулбасбарес асубируси. Ил багьандан хIилхIи калун С.Ожегов, хIярхIуби чекьурли, каршули.
Иличибли хIилхIи калира нушара бегIлара хIяжатси секIайзирад дулхъули.
Илала гIямрулизирадти...
- Автор ХIяжимурад Ражабов
- 22 октября, 2020. Четверг 09:24
Бахъал-декIар хIебургар Сергей Ожеговличила ва илала словарьличила хIебалути адамти.
Дебали дахъал хъалибаргуназиб ил мурталра хIяжатси жузра саби. Гьайгьайрагу, лебтанилра хIедала урус мезла словарьличил ва илала авторличил кадикибти анцIбукьунира. Ил багьандан, илдазирад цацадехIти ишар гьандуршехIе.