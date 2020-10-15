Амма ил бацIдеш бицIахъеси агара. Илдигъунти пикрумачи ну вакIира дила гъамси адам, искусствола шайчивси вархкья БяхIянд Халадаевич МяхIяммадов гIямрулизивад шалгIевухъунхIели.
Илини Ленинградла театрла, музыкала ва кинематографияла институт «шула» кьиматуначил хъараахъур. КIинайс сценический хIяракатла шайчив машгьурси Иван Кохла бекIдешлиуб сархибдешличил аспирантурара таманбариб. СССР-ла дигусигъуна шагьарлизив калес ва узес вирусири, амма сунела халкьла марси урши кьяйдали, ил Дагъистайзи чарухъун. Даргала театрлизиб бузери бехIбихьиб. ДекIар-декIарти дусмазив ил вирусири гьавкьяси гIяртистли, театрла директорли, литературала бутIала заведующийли.
Къиянти шуртIри ва аги-кьяйда багьандан, ца курслизиб иличил барх бучIули калунти бахъалгъунтани театр уббатурхIелира, илини сунела мер сай гIяхIъулали хIебатур. Театр ахъси даражаличи абикахъес кьаслизив, директорла къуллукъличи, пагьмучевси ва халати устадеш лерси гIяртист-цакурслан живариб. Чили вирара илгъуна ганз кацIес? Нуни хIебалас, амма, дила пикрили, чилилра хIейрар! СенахIенну БяхIянд се-биалра сагаси ва гIяхIси алкIахъуси адам сайри, гьаннала замана лерилра секIал дукьдулъути бахъбаибхIели.
Гъай агарли, БяхIянд культурала министрли ветаэс вири, яра Правительстволизир ахъти къуллукъуни дузахъес. Ил бузериличи дигила, нушала гIядатуни мяхIкамли дихIнила гIибрат сайри. Ил багьандан ил искусстволичибад гьарахъти адамтачил къалмакъарлизив вири.
ЦархIил курсличил дарх нуша сценала машгьурси уста Аркадий Иосифович Кацманна бекIдешлиур дучIули калунтира. Илди цазаманализиб бучIуси курсла гIяртистуни – «Мургьила дяхIликала!» фестивальла верхIна премия касибти сабри. Бузули саби илди Россияла бегIлара гIяхIси театрлизиб Санкт-Петербургла шагьарлизиб – Академический малый драматический театрлизиб – Европала театрлизиб. Илдала лугIилизиб леб Россияла бурибти, халкьла гIяртистуни Лев Додин, Игорь Скляр, Наталья Акимова, Игорь Иванов, Наталья Фоменко, Сергей Власов, Сергей Козырев, Наталья Колотова. Искусствола шайчибти узбас, хъалибарглис ва гъамтас пашмандеш балахъули, лукIули саби:
«Ишдуслизир нуша тянишдиубхIейчирад 45 дус дикиб, ва дебали декIли саби нушани цIакьси, кайзурси, мурталра разиси БяхIянд гIур чехIейъни аргъес. Ил гьарли-марси мурул адам, жигарчевси, Дагъистан Республикализир детурхути культурала далдуцуназир бутIакьяндеш дируси, сунела ВатIайс ва санигIятлашалси чеблалис марси вири».
Илала нушала халаси улкала мер-мусаличиб искусствола шайчибти, гьарли-марти бахъал юлдашуни кали саби, ва нуша мицIирли лерай, нушала БяхIянд МяхIяммадовла шаласи сипат уркIбазиб даимлис кавлан.
ГI.Батирайла уличилси Даргала театрла хIянчизартала шайзибад белкIунси —театрла художественный
руководитель, РФ-ла искусствобала урибси хIяракатчи
Мустапа Ибрагьимов