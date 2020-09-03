ЗАМАНА - Петр I-ибил Дагъистайзив

Петр I-ибил Дагъистайзив

Автор ХIядурбарибси — ХI.Ражабов
03 сентября, 2020. Четверг 10:16
Петр I-ибил Дагъистайзив

1722 ибил дуслизив Рос­сияла пача Петр I-ибил сунела гIяс­куртачил Кас­пи урхьуличи (Да­гъистайзи) гьай­виуб.

Петр I-ибил Дагъистайзив
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Илала кьас сабри Персиялизирад Индиялизи ва цархIилти востокла улкнази вачар бузахъес багьандан, кадихьибти гьундури Россияла арилизи дуцес. Ил пикри бетархахъес, Персия диргалабулхъулри: ил заманалис Персияли дуцилри Каспи урхьула дубларти мер-муса, Дербентра Бакура ила кадурхутири. Петр I-ибилла пикри бетерхахъес балбикибси заманари: Афганистанна халкьла кьамли тахличивад увяхIушилри Персияла шах СултIан ХIусейн, букьур хIясибли Персияла шахли виэс гIягIниси шахла урши Тохмас-мирза (Тахмасп 2) улкализивад вебшилри, ва Каспи урхьула дубларти авлахъуначив дигIяникили, кумекбарахъес Россияла императорличи дугьайзурлири. ХIера, ил анцIбукь Петр I- ибиллис сабабли бетаур Персияличи къаршили дуравхъахъес.
1722 ибил дусла майла 13-личир Москвализирад Россияла гIяс­курти Персияличил дургъес дура­духъун. Коломнализир мура гIяскуртачил рархрикиб Екатерина I-ибилра. Илди баиб Астраханьнизи, ва июльла 18-личив Петр I-ибил 21495 бургъайчил Каспи урхьу­лизи ухIнаверхур. 9000 сол­­датла бегI гIяскар урхьула дуб­лабадра гьайбиуб. Илдала чеди 12000 Украинала къа­закунала, 4300 Донна къазакъунала ва 4000 калмыкунала гIяс­курти Россияла гIяр­мия­ли­зи кадерхуртири.
«Астраханьнизивад дуравхъес гьалав Петр I-ибил лебилра Дагъиста талхъунтачи хIукуматла дугьабизуни, (манифест) дархьибтири. Илдази белкIири, сай Дагъистайзи ургъес вакIибси ахIенра викIули ва Дагъиста ванзакад сунела гIяскурти дукьяхъес датни тиладибирулри, — лукIули сай Д.Белли. — ГIяскуртас гIягIнити сурсатунира арцлис исути сари викIулри».
ЦацабехIти Дагъиста талхъунтани пачала тилади аргъиб ва, гIяхIси гIяхIяйсван, илис гьунибаиб. Итдилти (эндирейланти ва цархIилти) пачала гIяскуртачи чебулхъесбииб. Эндирейла талхъунти Айдемир ва Чапалав, чячянтачил бархбикили, гьалаб башуси (передовой отряд) урусунала урчала мурдабала гIяскарла бутIаличи чебухъи саби. Илдигъунти душманти пачали ур­кIецIиагарли танбихIлабирутири.
Таркила шамхал ГIябдул­ги­рейли, пачас дурхъати савгъатунала дурарад, кIи­кIи унц дабгибти 300 уркурара ва де­кIарли 150 унц делгьахъесра дедиб, Ак­сайла талхъай — 100 унц.
Таркила удибси урхьула дуб­лабси диркьли­чиб Петр I-ибилла гIяскуртани ур­­дубяхъиб. КIиэ­сил бархIи шамхал ГIяб­­­дул­гирей Петр I-ибил ва Екатерина I-ибил сунечи гIяхI­лад­ли жиба­рес ила вакIиб. «ГIяб­дул­гирейлис гIер­гъи, хIе­­­рила замана, илала хьунулра рурсира ба­кIиб, — викIули сай Джон Белл. — Талхъа рурсила жагадешли хIяй­ран­рарибси Екатерина I-ибил, уталичирад харчризурли, ил­­дас гьунираиб». Ил бархIи Петр I-ибил ва Екатерина I-ибил Тар­ки­лизи шамхалличи гIяхI­лад­ли бя­кьунтири. Илдас Таркила мер-муса гIяхI­­­­­дизуртири. Ав­густла 22-личиб Рос­сияла гIяр­мия Дер­бентличибяхI гьай­биуб ва ца жу­мягI­­­ла бухIнаб ила баиб.
Дербентланти, шагьарла къапула умхьу някълабли, Петр I-ибиллис разили гьунибаибтири. Турцияличилти бархбасуни вайтIа­ди­киб­хIели, Дербентлизир дахъхIи ка­хIели, Россияла гIяс­курти хъули чардухъунтири.
Ца дус дикили гIергъи, гьачам-гьатIи Каспи урхьуличи Петр I-ибилли архIя дура­бер­кIиб­сири. ИлхIели, 1723 ибил дусла августличиб, Россияла пачали Баку буцибсири. Ил дус Петербурглизиб Иранничил бигьунси даршудешла вягIда хIясибли, Дагъистан, Ширван, Мазендаран, Гилян ва Астрабад Россияла арилиу дикибти сари.
Россиялара Турциялара ургабси биж­гур­дешра 1724 ибил дус­лизиб, Конс­тантинопольлизиб бигьунси вягIда хIясибли, гIяхIла шайчиб арзибсири. Ил хIясибли Каспи ур­хьула дуб Россиялизиб кавлусири, западла шайчибси Закавказье – Турциялизиб. КIелра улкали Иранна хъархIерагардешра марбирусири.

 

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