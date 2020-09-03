Илала кьас сабри Персиялизирад Индиялизи ва цархIилти востокла улкнази вачар бузахъес багьандан, кадихьибти гьундури Россияла арилизи дуцес. Ил пикри бетархахъес, Персия диргалабулхъулри: ил заманалис Персияли дуцилри Каспи урхьула дубларти мер-муса, Дербентра Бакура ила кадурхутири. Петр I-ибилла пикри бетерхахъес балбикибси заманари: Афганистанна халкьла кьамли тахличивад увяхIушилри Персияла шах СултIан ХIусейн, букьур хIясибли Персияла шахли виэс гIягIниси шахла урши Тохмас-мирза (Тахмасп 2) улкализивад вебшилри, ва Каспи урхьула дубларти авлахъуначив дигIяникили, кумекбарахъес Россияла императорличи дугьайзурлири. ХIера, ил анцIбукь Петр I- ибиллис сабабли бетаур Персияличи къаршили дуравхъахъес.
1722 ибил дусла майла 13-личир Москвализирад Россияла гIяскурти Персияличил дургъес дурадухъун. Коломнализир мура гIяскуртачил рархрикиб Екатерина I-ибилра. Илди баиб Астраханьнизи, ва июльла 18-личив Петр I-ибил 21495 бургъайчил Каспи урхьулизи ухIнаверхур. 9000 солдатла бегI гIяскар урхьула дублабадра гьайбиуб. Илдала чеди 12000 Украинала къазакунала, 4300 Донна къазакъунала ва 4000 калмыкунала гIяскурти Россияла гIярмиялизи кадерхуртири.
«Астраханьнизивад дуравхъес гьалав Петр I-ибил лебилра Дагъиста талхъунтачи хIукуматла дугьабизуни, (манифест) дархьибтири. Илдази белкIири, сай Дагъистайзи ургъес вакIибси ахIенра викIули ва Дагъиста ванзакад сунела гIяскурти дукьяхъес датни тиладибирулри, — лукIули сай Д.Белли. — ГIяскуртас гIягIнити сурсатунира арцлис исути сари викIулри».
ЦацабехIти Дагъиста талхъунтани пачала тилади аргъиб ва, гIяхIси гIяхIяйсван, илис гьунибаиб. Итдилти (эндирейланти ва цархIилти) пачала гIяскуртачи чебулхъесбииб. Эндирейла талхъунти Айдемир ва Чапалав, чячянтачил бархбикили, гьалаб башуси (передовой отряд) урусунала урчала мурдабала гIяскарла бутIаличи чебухъи саби. Илдигъунти душманти пачали уркIецIиагарли танбихIлабирутири.
Таркила шамхал ГIябдулгирейли, пачас дурхъати савгъатунала дурарад, кIикIи унц дабгибти 300 уркурара ва декIарли 150 унц делгьахъесра дедиб, Аксайла талхъай — 100 унц.
Таркила удибси урхьула дублабси диркьличиб Петр I-ибилла гIяскуртани урдубяхъиб. КIиэсил бархIи шамхал ГIябдулгирей Петр I-ибил ва Екатерина I-ибил сунечи гIяхIладли жибарес ила вакIиб. «ГIябдулгирейлис гIергъи, хIерила замана, илала хьунулра рурсира бакIиб, — викIули сай Джон Белл. — Талхъа рурсила жагадешли хIяйранрарибси Екатерина I-ибил, уталичирад харчризурли, илдас гьунираиб». Ил бархIи Петр I-ибил ва Екатерина I-ибил Таркилизи шамхалличи гIяхIладли бякьунтири. Илдас Таркила мер-муса гIяхIдизуртири. Августла 22-личиб Россияла гIярмия ДербентличибяхI гьайбиуб ва ца жумягIла бухIнаб ила баиб.
Дербентланти, шагьарла къапула умхьу някълабли, Петр I-ибиллис разили гьунибаибтири. Турцияличилти бархбасуни вайтIадикибхIели, Дербентлизир дахъхIи кахIели, Россияла гIяскурти хъули чардухъунтири.
Ца дус дикили гIергъи, гьачам-гьатIи Каспи урхьуличи Петр I-ибилли архIя дураберкIибсири. ИлхIели, 1723 ибил дусла августличиб, Россияла пачали Баку буцибсири. Ил дус Петербурглизиб Иранничил бигьунси даршудешла вягIда хIясибли, Дагъистан, Ширван, Мазендаран, Гилян ва Астрабад Россияла арилиу дикибти сари.
Россиялара Турциялара ургабси бижгурдешра 1724 ибил дуслизиб, Константинопольлизиб бигьунси вягIда хIясибли, гIяхIла шайчиб арзибсири. Ил хIясибли Каспи урхьула дуб Россиялизиб кавлусири, западла шайчибси Закавказье – Турциялизиб. КIелра улкали Иранна хъархIерагардешра марбирусири.
Петр I-ибил Дагъистайзив
- Автор ХIядурбарибси — ХI.Ражабов
- 03 сентября, 2020. Четверг 10:16
1722 ибил дуслизив Россияла пача Петр I-ибил сунела гIяскуртачил Каспи урхьуличи (Дагъистайзи) гьайвиуб.
Илала кьас сабри Персиялизирад Индиялизи ва цархIилти востокла улкнази вачар бузахъес багьандан, кадихьибти гьундури Россияла арилизи дуцес. Ил пикри бетархахъес, Персия диргалабулхъулри: ил заманалис Персияли дуцилри Каспи урхьула дубларти мер-муса, Дербентра Бакура ила кадурхутири. Петр I-ибилла пикри бетерхахъес балбикибси заманари: Афганистанна халкьла кьамли тахличивад увяхIушилри Персияла шах СултIан ХIусейн, букьур хIясибли Персияла шахли виэс гIягIниси шахла урши Тохмас-мирза (Тахмасп 2) улкализивад вебшилри, ва Каспи урхьула дубларти авлахъуначив дигIяникили, кумекбарахъес Россияла императорличи дугьайзурлири. ХIера, ил анцIбукь Петр I- ибиллис сабабли бетаур Персияличи къаршили дуравхъахъес.