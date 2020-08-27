Лерилра илини дарибти гIяхIти улкала тарихлизир, хъумхIертурли, муртлисалра калунти сари, ва чеабиути наслуби Петр ЧевяхIсилис баркалла бикIути саби. Петр I-ибилла гIямрулизир дахъал цархIилти хъумхIертести, тамашала анцIбукьунира кадикибти сари. Чумал ишарра гьандуршехIе:
1. Ил виштIахIелил Александр Меньшиковличил гьалмакъикибсири. А.Меньшиков, мискин хъалибарглизив акIубси виъниличи хIерхIеили, Петр I-ибиллис дебали гIяхIизурсири ва игьдибар бихьибсири. А.Меньшиковра лерилра сунела гIямру Петрлис марси вархкьяли ва кумекчили калунси сай.
2. 17 дус виубси Петр немецунала ши Кукуйлизи имцIали вашусири ва илав Анна Монсличи гIяшикьиубсири. Петрла нешлис ил гIяхIхIебизурли, урши къалабали Евдокия Лопухиначи хъайчикатурси сай. Петр сунела цаибил хьунуйчил хIерхIейри. Илини Евдокия монастырьлизи дигIянрарахъибси сари.
3. Илала кIиибил хьунул Екатерина кIиибил сарри. Ил Ливоннизибадти (Латвия) хъубзурала рурси рирусири. Император Петрлис ил дебали дигахъусири. Пача иличил сунела хIянчиличила вархли ихтилатикIусири.
4. Бургъанти руркъухIели, балуй ва алгъай шалуби гьамадли далахъес багьандан, илдала алгъай кьяшлизи дилгьахъутири мура, балуй кьяшлизи – балча. Командир «Сено-солома!» или вявикIусири. Ил иргъусири «Алгъай-балуй!» тяхIярли, ва солдатуни, алгъай кьяш гьалаб кайцIули, башутири.
5. Тарихла кагъарлизиб белкIни хIясибли, пача Петр I-ибил кIел метрличив ахъси виэс гIягIнили сай. Илцадра ахъси адамли 38 ибил размерла дабри сарри, бикIар, дихути, палтар — 48 ибил размерла.
6. Петр I-ибиллис держлукьуни хIейгахъи. 1714 ибил дусличибад бехIбихьили, пачала хIукму хIясибли, держлукьуни медальличил «шабагъатлабирули» буилри. Медаль жармала бирусири, 7 килограммла декIси. Ил полицияла участоклизиб держлукьла хъябличи биршусири, ва илини медаль ца жумягI, дуги-хIери убхIесили, бихусири.
7. Гамурби тIашдалтес бурсивиэс багьандан пача ялчи Петр Михайловла уличил Голландиялизи вякьунси сай. Иларад илини бегI гьалар Россиялизи хибти сари картошка, танбаку, кофе, тюльпан-вава ва лерилра хирургла гIягIниахълуми (хирургические инструменты). Дебали дигахъи, бикIар, Россияла пачас изути цулби адилтIес. ЦацахIели илини, хатIаикили, хIейзутира адилтIули уили сай.
8. 1699 ибил дусла декабрьличиб, лебилра Европализибван, Россиялизибра юлианский календарь хIясибли дусми дуйгIес бехIбихьибтири. Гьалаб дунъя акIахъубхIейчибад 7208-ибил дусли халбируси ит дус Христос акIубхIейчибад 1700 ибси дуслизи халбирес бехIбихьиб. ИлхIели Россияла пачали Сагал дус байрамлизи халбирахъуси указра дураибсири.
9. Ишгъуна указра Петр I-ибилли дураибси саби: чули хIукуматла тIанилла багьалацада мас бигIунти хъулкни ил масла багьалис лугуси гьаяличиб чебяхIкайхъесли.
10. Петр I-ибилли вегIдешла хIямамтала (баня) бегIтазибадлира налог бурцесли барибсири.
11. ГIярмиялизиб къуллукъбирни дурхъаси чебла биънира Петр I-ибилли гьарил жагьил мурул адамличи чебигьунси саби. ГIярмиялизиб къуллукъбарахъес бикни дурусли цазаманаличиб дурабуркIуси хIянчилизи халбирахъусири. 1699 ибил дусличибадли нушала илгъуна гIярмияра лебси саби. Россияла гIярмияла цIакь имцIабирни чевяхIси императорла лерилра гIямрула бекIлибиубси хIянчили бетаур.
13. Пача Петр I-ибилла 14 хIянчила устадеш дуили сари. Ил хурла гIянкIала дабри (лапти) дирес бурсивиэсра вализур, амма бурсихIейуб. Илини ил бегIлара кьиянси хIянчилизи халбирусири.
14. Петр I-ибилли хужаимтала (бояры) муцIурти урасахъес хъарбариб. МуцIур гъезлизибад умухIебирусиличи дебали халаси налог чебирхьусири.
15. Петр I-ибилли хIунтIена гъезла бегIти адамти хIукуматла хIянчурбачи кабалтес къадагъабарибсири. Илис сенрил илди хIейгахъутири, бикIар.
ГIурра дахъал дуибтири Петр I-ибилла гIямрулизир кадикибти тамашала анцIбукьуни. Нушани илди лерилра ца газетала макьалализир гьандушес хIедирни багьандан, макьала ахирличи биркахъехIе.
Петр I-ибилличил дархдасунти анцIбукьуни
- Автор ХIяжимурад Ражабов
- 27 августа, 2020. Четверг 11:20
ВецIал дусла гIямруличив (1682 ибил дус) Россияла пача ветаурси Петр I-ибилли (илизи пачала ихтиюрти 1689 ибил дуслизир Софья тахличирад уряхIрушили гIергъи сарри дикибти) цархIилти улкнас гIелакабухъунси улка дебали гьалабяхI арбукиб.
Лерилра илини дарибти гIяхIти улкала тарихлизир, хъумхIертурли, муртлисалра калунти сари, ва чеабиути наслуби Петр ЧевяхIсилис баркалла бикIути саби. Петр I-ибилла гIямрулизир дахъал цархIилти хъумхIертести, тамашала анцIбукьунира кадикибти сари. Чумал ишарра гьандуршехIе: