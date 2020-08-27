ЗАМАНА - Петр I-ибилличил дархдасунти анцIбукьуни

Петр I-ибилличил дархдасунти анцIбукьуни

Автор ХIяжимурад Ражабов
27 августа, 2020. Четверг 11:20

ВецIал дусла гIямруличив (1682 ибил дус) Рос­сияла пача ветаурси Петр I-ибилли (илизи пачала ихтиюрти 1689 ибил дуслизир Софья тах­ли­чи­рад уряхIрушили гIергъи сарри дикибти) цархIилти улк­нас гIелакабухъунси улка дебали гьалабяхI ар­бу­киб.

Петр I-ибилличил дархдасунти анцIбукьуни
Материалы в газете

Лерилра илини дарибти гIяхIти улкала та­рих­лизир, хъумхIертурли, муртлисалра калунти са­ри, ва чеабиути наслуби Петр ЧевяхIсилис бар­кал­ла бикIути саби. Петр I-ибилла гIямрулизир дахъал цар­хIилти хъумхIертести, тамашала анцIбукьунира ка­дикибти сари. Чумал ишарра гьандуршехIе:
1. Ил виштIахIелил Александр Мень­ши­ков­личил гьалмакъикибсири. А.Меньшиков, мис­кин хъа­­либарглизив акIубси виъниличи хIерхIеили, Петр I-ибиллис дебали гIяхIизурсири ва игь­ди­бар би­хьибсири. А.Меньшиковра лерилра сунела гIям­ру Петрлис марси вархкьяли ва кумекчили ка­лун­си сай.
2. 17 дус виубси Петр немецунала ши Кукуйлизи им­цIали вашусири ва илав Анна Монсличи гIя­ши­кьиубсири. Петрла нешлис ил гIяхIхIебизурли, урши къалабали Евдокия Лопухиначи хъайчикатурси сай. Петр сунела цаибил хьунуйчил хIерхIейри. Илини Евдокия монастырьлизи дигIянрарахъибси сари.
3. Илала кIиибил хьунул Екатерина кIиибил сарри. Ил Ливоннизибадти (Латвия) хъубзурала рурси рирусири. Император Петрлис ил дебали дигахъусири. Пача иличил сунела хIянчиличила вархли ихтилатикIусири.
4. Бургъанти руркъухIели, балуй ва алгъай шалуби гьамадли далахъес багьандан, илдала алгъай кьяшлизи дилгьахъутири мура, балуй кьяшлизи – балча. Командир «Сено-солома!» или вявикIусири. Ил иргъусири «Алгъай-балуй!» тяхIярли, ва солдатуни, алгъай кьяш гьалаб кайцIули, башутири.
5. Тарихла кагъарлизиб белкIни хIясибли, пача Петр I-ибил кIел метрличив ахъси виэс гIягIнили сай. Илцадра ахъси адамли 38 ибил размерла дабри сарри, бикIар, дихути, палтар — 48 ибил размерла.
6. Петр I-ибиллис держлукьуни хIейгахъи. 1714 ибил дусличибад бехIбихьили, пачала хIукму хIясибли, держлукьуни медальличил «шабагъатлабирули» бу­илри. Медаль жармала бирусири, 7 килограммла декIси. Ил полицияла участоклизиб держлукьла хъябличи биршусири, ва илини медаль ца жумягI, дуги-хIери убхIесили, бихусири.
7. Гамурби тIашдалтес бурсивиэс багьандан пача ялчи Петр Михайловла уличил Голландиялизи вякьунси сай. Иларад илини бегI гьалар Россиялизи хибти сари картошка, танбаку, кофе, тюльпан-вава ва лерилра хирургла гIягIниахълуми (хирургические инструменты). Дебали дигахъи, бикIар, Россияла пачас изути цулби адилтIес. ЦацахIели илини, хатIаикили, хIейзутира адилтIули уили сай.
8. 1699 ибил дусла декабрьличиб, лебилра Ев­ропализибван, Россиялизибра юлианский ка­лендарь хIясибли дусми дуйгIес бехIбихьибтири. Гьалаб дунъя акIахъубхIейчибад 7208-ибил дусли халбируси ит дус Христос акIубхIейчибад 1700 ибси дуслизи халбирес бехIбихьиб. ИлхIели Россияла пачали Сагал дус байрамлизи халбирахъуси указра дураибсири.
9. Ишгъуна указра Петр I-ибилли дураибси саби: чули хIукуматла тIанилла багьалацада мас би­гIун­ти хъулкни ил масла багьалис лугуси гьаяличиб че­бяхI­кай­хъесли.
10. Петр I-ибилли вегIдешла хIямамтала (баня) бегIтазибадлира налог бурцесли барибсири.
11. ГIярмиялизиб къуллукъбирни дурхъаси чеб­ла биънира Петр I-ибилли гьарил жагьил му­рул адамличи чебигьунси саби. ГIярмиялизиб къул­лукъбарахъес бикни дурусли цазаманаличиб ду­ра­бур­кIуси хIянчилизи халбирахъусири. 1699 ибил дус­личибадли нушала илгъуна гIярмияра лебси са­би. Россияла гIярмияла цIакь имцIабирни чевяхIси им­пе­раторла лерилра гIямрула бекIлибиубси хIянчили бе­таур.
13. Пача Петр I-ибилла 14 хIянчила устадеш дуили сари. Ил хурла гIянкIала дабри (лапти) дирес бурсивиэсра вализур, амма бурсихIейуб. Илини ил бегIлара кьиянси хIянчилизи халбирусири.
14. Петр I-ибилли хужаимтала (бояры) муцIурти урасахъес хъарбариб. МуцIур гъезлизибад уму­хIе­би­русиличи дебали халаси налог чебирхьусири.
15. Петр I-ибилли хIунтIена гъезла бегIти адамти хIукуматла хIянчурбачи кабалтес къа­да­гъабарибсири. Илис сенрил илди хIейгахъутири, бикIар.
ГIурра дахъал дуибтири Петр I-ибилла гIям­ру­лизир кадикибти тамашала анцIбукьуни. Нушани илди лерилра ца газетала макьалализир гьандушес хIедирни багьандан, макьала ахирличи биркахъехIе.

 

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ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
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взяты из открытых источников
 

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