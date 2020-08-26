Балбуцла бутIакьянчибири культурала ва искусствола хIяракатчиби, ДР-ла культурала Министерствола вакилти, халкьла някъла ваяхI дирути устни, пагьмуртала цалабяхъуни, мугIяллимти ва декIар-декIарти гIяхIли.
Бузери бехIбихьиб ДР-ла культурала министрла заместитель, республикала пагьмуртала Юртла директор Марита Мугадовани. Ил бутIакьянчибачи дугьаризур: «Гьар дуслизиб Дагъиста фестивальла бетуц сагати проектуначил чебирцIули саби. Ишдуслизир фестиваль-выставкаличиб улкала декIар-декIарти регионтазибадти 18 усталира бутIакьяндеш дариб. «Устнала Кавказ» ибси жура нушала регионничи хасси саби. Дагъистайзир ца яра кIел шила мез, гIядатуницун ахIен кавлути. Дахъал сари палтарла жураби, мургьи-арцла ваяхI, хъалибарглизир дузахъути гIягIниахълуми, къаркъализи, урцуйзи ва мегьлизи дирути някьиш. Халкьла устадешла бяхIчибизуни мяхIкамдирнилизи ва гьаладяхI дашахънилизи нушани кабирхьуси пай дугIли кахIелниличи рирхулра».
Россияла художникунала Союзла член, искусствовед, республикала пагьмуртла Юртла специалист Татьяна Петенинани Дагъиста халкьла культура мяхIкамбирнила масъултачила, выставкала бузериличила гьанбушиб. П.ХIямзатовала уличилси ДМИИ-ла кьалтинти ва чIянкIи сагадирули рузуси Жамиля Азиаловани кьалтинти душес, чIянкIилизи някьиш дирес хIяжатти гьимирти рурхьнила дигIяндешуначила буриб.
Илкьяйдали цархIилтанира дурабуркIуси хIянчила черкад чула пикруми аргъахъиб.
Устадеш чедаахъиб
- Автор П.Кьурбанова
- 26 августа, 2020. Среда 15:53
РФ-ла культурала Министерстволи, Россияла культурала фондли, ДР-ла культурала Министерствола халкьла пагьмуртала Юртли, «ДР-ла музыкантунала Союз» РОО-ли августла 14-личиб «Россияла халкьанала культурала бархбас» бикIуси уличил «журуга стол» дураберкIиб. Ил Россияла устадешла «Кавказла базар» фестиваль-выставкала майдай бетаур.
Балбуцла бутIакьянчибири культурала ва искусствола хIяракатчиби, ДР-ла культурала Министерствола вакилти, халкьла някъла ваяхI дирути устни, пагьмуртала цалабяхъуни, мугIяллимти ва декIар-декIарти гIяхIли.