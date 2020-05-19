Коронавирусла чейхъуси изайзибад мяхIкамдеш барахъес хасдарибти ваяхI, ил изайчи къаршидеш дирнила бетуцлизиб бузути медицинала хIянчизартас лугути сари.
Ишгъуна къиянси манзиллизиб кумек гIеббаахъни багьандан Дахадаевла районна бекI Жаруллагь ГIямаровли баркалла багьахъур ХIябиб НурмяхIяммадовла командалис:
«Улкализиб ва республикализиб хургьрала изайзи (пневмониялизи) бикибти ва коронавирусла изала чехъибти зягIипти имцIабикIули саби. ЗягIиптас къуллукъличи кабизурли лерилра чула цIакьани харждирули, саберхурли бузули саби нушала тухтурти, медсестраби. Чула арадешлис урехи алкIули биалра, илдани адамти берцахъес кьасбирули саби ва чусра кумек хIяжатли саби. Лебил дунъя пандемияличи бяхIягибси манзиллизиб сегъуна-биалра кумек гIеббаахъни керила баркьуди саби.
Дахадаевла районна лебилра жамигIятла ва дила шайзибадли халаси баркалла балахъулра ХI.НурмяхIяммадовла командалис, чулира районна больницалис изайзибадли урехи хIебирахънилис хасдарибти ваяхI хибнилис».
«Керила баркьуди саби…»
- Автор Admin
- 19 мая, 2020. Вторник 09:40
Дахадаевла районна центральная больницалис UFC-ла кункси битIакIлизив чемпион сайси ХIябиб НурмяхIяммадовла командали чейхъуси изайзибад мяхIкамдеш бирути хасти палтар, гьачамцун ахIи пайдаладирес вирути медицинала дяхIликалаби ва някъликалаби хили сари гьаларван.
Коронавирусла чейхъуси изайзибад мяхIкамдеш барахъес хасдарибти ваяхI, ил изайчи къаршидеш дирнила бетуцлизиб бузути медицинала хIянчизартас лугути сари.