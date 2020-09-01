ЗАМАНА - В Беслане началась трехдневная вахта памяти по погибшим во время теракта в школе

В Беслане началась трехдневная вахта памяти по погибшим во время теракта в школе

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01 сентября, 2020. Вторник 09:39
В Беслане началась трехдневная вахта памяти по погибшим во время теракта в школе

В Беслане началась трехдневная вахта памяти по погибшим 16 лет назад во время теракта в школе № 1. Об этом Znak.com рассказали в правительстве Северной Осетии. 

В Беслане началась трехдневная вахта памяти по погибшим во время теракта в школе
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В траурных мероприятиях будут участвовать чиновники, общественники, жители и гости республики. В день захвата школы 1 сентября в 09:15 мск, когда раздался первый выстрел террористов, во дворе школы прозвучит школьный звонок и начнется возложение цветов. В школьном спортзале, где держали заложников, около фотографий погибших зажгут свечи. По традиции в школу принесут игрушки и воду, которую террористы не позволяли пить заложникам. Все три дня во дворе школы будет звучать траурная музыка.

Во Дворце культуры города Беслана откроется выставка фотографий с места трагедии «Беслан. Помнить, чтобы жить». Там же 1 сентября пройдет пресс-конференция Северо-Осетинской общественной организации «Матери Беслана».

2 сентября откроется третья международная конференция «Дети — жертвы Холокоста и террора». 3 сентября во дворе школы № 1 пройдет литургия, будет объявлена минута молчания. На мемориальное кладбище Беслана «Город ангелов», где похоронены жертвы теракта, традиционно будут нести цветы. Под метроном зачитают все фамилии и имена погибших, после чего в небо запустят воздушные шары. Панихида по жертвам теракта состоится также в Москве.

Напомним, 1 сентября 2004 года группа террористов в Беслане захватила школу № 1 и удерживала в заминированном здании в течение трех дней 1128 заложников — школьников и граждан, пришедших на праздничную линейку. На третий день, после прогремевших взрывов, силовики взяли школу штурмом, почти все боевики были уничтожены (один террорист позже получил пожизненное заключение).  В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей и 11 сотрудников правоохранительных органов, свыше 800 человек получили травмы, многие остались инвалидами. 

 

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