ЗАМАНА - Около 6 650 заявок поступило от жителей Дагестана по программе «Социальная газификация»

Около 6 650 заявок поступило от жителей Дагестана по программе «Социальная газификация»

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02 августа, 2023. Среда 10:29
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Около 6 650 заявок поступило от жителей Дагестана по программе «Социальная газификация»

Программа «Социальная газификация» в Дагестане получила огромное число заявок от местных жителей. Как заявляет источник из Минэнерго региона, почти 6 650 заявок было подано в рамках деятельности данной программы.

Около 6 650 заявок поступило от жителей Дагестана по программе «Социальная газификация»

Министерство уточняет, что большая часть заявок все еще пребывает в работе, в то время как 968 заявок получили отказ. Программа “Социальная газификация” дает гражданам возможность подключиться к газовым сетям для собственников более 3000 объектов. Из списка направивших заявки уже имеют эту возможность 1 563 собственника.

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