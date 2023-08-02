Около 6 650 заявок поступило от жителей Дагестана по программе «Социальная газификация»

Программа «Социальная газификация» в Дагестане получила огромное число заявок от местных жителей. Как заявляет источник из Минэнерго региона, почти 6 650 заявок было подано в рамках деятельности данной программы.

Министерство уточняет, что большая часть заявок все еще пребывает в работе, в то время как 968 заявок получили отказ. Программа “Социальная газификация” дает гражданам возможность подключиться к газовым сетям для собственников более 3000 объектов. Из списка направивших заявки уже имеют эту возможность 1 563 собственника.