Догазификация: вопросы и ответы

В Дагестане газораспределительные организации проводят мероприятия по социальной догазификации населенных пунктов на территории республики. В связи с этим жителей информируют о правилах, которые позволят им своевременно и беспрепятственно провести догазификацию.

1) В чем разница между газификацией и догазификацией?

Догазификация распространяется на бесплатное подключение индивидуальных жилых домов, принадлежащих на праве собственности заявителям – физическим лицам, в населенных пунктах, в которых уже проложены внутрипоселковые сети, и требуется, как правило, достроить газопроводы до границ земельных участков, на которых расположены такие дома

Газификация же касается, во-первых, не только граждан, но и бизнеса, которые должны платить за это, во-вторых, газификация предполагает строительство магистральных и (или) межпоселковых газопроводов, внутрипоселковых газопроводов, а уже потом строительство газопровода до границ земельных участков заявителей.

2) Как узнать, в какую программу я попадаю?

В случае если у Вас есть документы подтверждающие права собственности на земельный участок и на индивидуальный жилой дом, расположенный в населенном пункте, который уже газифицирован, Вы попадете в программу догазификации.

Поэтому сначала необходимо оформить право собственности на земельный участок и дом, а уже после подать заявку на догазификацию.

Дома, которые расположены в негазифицированных населенных пунктах, попадают в региональную программу газификации, в целях создания условий для газификации без использования средств граждан.

Если домовладение расположено в границах садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ (далее – СНТ), а само СНТ расположено в границах газифицированного населенного пункта, доведение газопровода до границ таких СНТ будет бесплатно. В границах СНТ граждане самостоятельно осуществляют строительство газораспределительной сети (с привлечением газораспределительной организации или иной строительной организации). Впоследствии подключение домовладений осуществляет только газораспределительная организация, стоимость подключения будет по-прежнему регулироваться государством.

3) Какой уровень газификации является целевым? Почему это не 100%?

Президентом Российской Федерации В.В. Путиным (поручение от 31.05.2020

№ Пр-907) поставлена цель обеспечить поэтапное завершение газификации России к 2024 и к 2030 году.

В соответствии с текущими топливно-энергетическим балансами регионов потенциальный уровень газификации оценивается 82,9 %.

При определении уровня потенциальной газификации не учитывается ветхий и аварийный жилищный фонд, не подлежащий газификации, а также квартиры или домовладения, обеспеченные: электроплитами, автономным и централизованным горячим водоснабжением, автономным и централизованным отоплением.

4) Что такое топливно-энергетические балансы (ТЭБ)? Почему меня это должно заботить?

В топливно-энергетических балансах регионов должны быть учтены прогнозные уровни энергопотребления с учетом перспектив развития регионов, а также возможности использования альтернативных сетевому источника газа (сжиженный природный или углеводородный газ) или иных видов топлива. Такие балансы позволят, в частности, комплексно прогнозировать спрос на газ и другие энергоносители, обеспечат сбалансированность всех секторов энергетики.

ТЭБ позволит оценить перспективность перевода на газ тех или иных населенных пунктов с других источников энергии.

5) Сколько стоит «бесплатная газификация?»

a. Сколько стоит подключение до (границы земельного участка)?

В случае, если Вы физическое лицо, имеющее на праве собственности или ином законном основании индивидуальный жилой дом в границах газифицированного населенного пункта и намеревающиеся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, то стоимость технологического присоединения для вас равно нулю.

b. Сколько стоит провести газ внутри участка?

Это зависит от объема работ по строительству газопровода внутри земельного участка, от способа прокладки газопровода. Вместе с тем в случае, если Вы приняли решение по газификации в пределах границ земельного участка силами газораспределительной организации, то стоимость таких услуг регулируется государством, если воспользоваться сторонней организацией, то услуги оказываются на договорной основе.

c. А внутридомовое газовое оборудование?

Стоимость внутридомового газового оборудования (плита, котел, водонагреватель и т.д.) и стоимость его монтажа зависит от мощности, марки производителя оборудования, а также от пожеланий заявителя и приобретается дополнительно. Газораспределительные организации помогут подобрать оборудование.

6) Как избежать обмана при подключении?

На сегодняшний день подключение (технологическое присоединение) осуществляют только газораспределительные организации, деятельность которых регулируется государством. В случае нарушения газораспределительными организациями условий договора о подключении либо получения необоснованного отказа в подключении целесообразно обращаться в Федеральную антимонопольную службу.

7) Что нужно сделать, чтобы получить газ?

В первую очередь необходимо подать заявку, для этого можно воспользоваться сайтом газораспределительной организации или прийти в один из центров (офисов) газораспределительной организации, с сентября текущего года будет доступна возможность подать заявление через портал Госуслуг, МФЦ, или с помощью единого портала единого оператора газификации СОЦГАЗ.РФ.

8) Я подал заявку – когда мне проведут газ?

В договоре будут указаны предельные сроки осуществления подключения, в зависимости от протяженности газопровода, который требуется построить газораспределительной организации до границы Вашего земельного участка. Срок подключения также учитывает время, требующееся для выполнения мероприятий в границах Вашего земельного участка, а именно: прокладку сети газопотребления, внутреннего газопровода по дому, монтаж газоиспользующего оборудования.

9) Могут ли мне отказать после того, как я подал заявку?

Могут, если Вы представите не полный комплект документов или данные будут заполнены некорректно.

Также, если параметры подключения Вашего индивидуального жилого дома не будут соответствовать критериям, а именно дом не зарегистрирован или расположен в негазифицированном населенном пункте.

10) Сколько будет стоить газ? Есть ли скрытые платежи за пользование газом?

Стоимость поставки газа регулируется государством и для граждан устанавливается региональными властями в зависимости от направления использования газа (пищеприготовление, горячее водоснабжение, отопление).

Скрытых платежей нет, после подключения будут дополнительные затраты на техническое обслуживание внутридомового газоиспользующего оборудования, необходимое для обеспечения безопасной эксплуатации.

11) Вырастет ли тариф?

Рост тарифов проходит только в соответствии с инфляцией, дополнительного увеличения, в связи с подключением, для граждан не будет.

12) Как подать заявку на догазификацию?

a. Куда обращаться?

Вы можете обратиться на сайт газораспределительной организации или прийти в один из центров (офисов) газораспределительной организации, также с августа текущего года будет доступна возможность подать заявку на бесплатную газификацию через порталы Госуслуг, МФЦ, или единого оператора газификации – СОЦГАЗ.РФ.

b. Какие документы нужны?

Правоустанавливающие документы на земельный участок и индивидуальный жилой дом, ситуационный план, паспорт, СНИЛС и контактные данные. На сайтах или офисах газораспределительных организаций Вам будет доступна типовая форма заявки, с описью необходимых документов.

c. Какие критерии для соответствия догазификации?

В случае если ваш индивидуальный жилой дом и земельный участок зарегистрированы в установленном порядке, и дом расположен в населенном пункте, который уже газифицирован, Вы попадете в программу ускоренной социальной газификации (догазификации).