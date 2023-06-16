ЗАМАНА - Глава Дагестана: «Социальная догазификация находится в приоритете совместной с “Газпромом” работы»

Глава Дагестана: «Социальная догазификация находится в приоритете совместной с “Газпромом” работы»

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16 июня, 2023. Пятница 08:46
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Глава Дагестана: «Социальная догазификация находится в приоритете совместной с “Газпромом” работы»

Глава Дагестана Сергей Меликов, начальник Департамента, член Правления ПАО «Газпром» Владимир Марков, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов встретились на полях Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщается в telegram-канале Администрации Главы РД.

Глава Дагестана: «Социальная догазификация находится в приоритете совместной с “Газпромом” работы»

Участники встречи обсудили вопросы догазификации и консолидации газовых сетей региона. В частности, рассматривалась реализация Программы развития газоснабжения и газификации Республики Дагестан на 2021-2025 годы.

Так, газификация планируется в 211 населенных пунктах в 27 районах республики. Доступ к сетевому газу получат около 40,3 тысячи домовладений и 882 котельные.

Сергей Густов подчеркнул, что одним из приоритетных направлений развития газовой инфраструктуры Дагестана является модернизация так называемых «запертых» газораспределительных станций (ГРС), то есть тех источников газоснабжения, мощности которых полностью задействованы.

«В рамках 5-летней программы будут проведены реконструкция и техническое перевооружение сразу 36 ГРС, а также реконструкция газопровода-отвода с ГРС “Кизляр” и еще двух газопроводов-отводов – к сёлам Белиджи и Новолак. Это повысит надежность газоснабжения действующих потребителей и создаст условия для подключения новых, что будет способствовать и ускорению реализации программы догазификации в регионе», – сказал Густов.

Сергей Меликов в свою очередь добавил, что сотрудничество с «Газпромом» позволило решить в регионе ряд масштабных задач, в числе которых газификация высокогорных районов.

«Безопасное использование газа в быту, модернизация газового комплекса, социальная догазификация, консолидация газовых сетей – всё это находится в приоритете совместной с “Газпромом” работы. Спасибо Вам, Сергей Вадимович, за то, что мы всегда находим в Вашем лице поддержку по всем вопросам. Уверен, все принимаемые нами шаги позволят обеспечить дагестанцев надежным газоснабжением», – отметил Глава региона.

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