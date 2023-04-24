Компания «Россети Северный Кавказ» с января 2023 года взыскала в Дагестане 222 млн рублей с неплательщиков

Ключевой мерой по укреплению платёжной дисциплины является претензионно-исковая работа. За первый квартал нынешнего года судами различных инстанций принято в пользу филиала «Дагэнерго» 971 решение на 222,2 миллиона рублей. Из них 781 судебное постановление на 11,7 миллиона рублей приходится на бытовых потребителей, 190 решений на 210,5 миллиона рублей – на юридических лиц.