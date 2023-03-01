ЗАМАНА - Теплоснабжающие организации в Дагестане задолжали 6 млрд рублей за потребленный газ

Теплоснабжающие организации в Дагестане задолжали 6 млрд рублей за потребленный газ

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01 марта, 2023. Среда 13:50
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Теплоснабжающие организации в Дагестане задолжали 6 млрд рублей за потребленный газ

Теплоснабжающие организации накопили долги за использованный газ на сумму 6 млрд рублей, информирует пресс-служба Минэнерго республики.  

Теплоснабжающие организации в Дагестане задолжали 6 млрд рублей за потребленный газ

Крупные долги по газу у организаций «Махачкалатеплоэнерго», «Махачкалатеплосервис», «Дагестанэнерго» и «Буйнакскгортеплосервис».

Как заявил замруководителя Минэнерго республики Руслан Гаджибеков, в общем в регионе 22 теплосетевые организации, часть из них на грани банкротства или уже признаны банкротами. При этом они продолжают накапливать долги. Обсуждаются алгоритмы по урегулированию данной ситуации.

Гаджибеков отметил, что низкая платежеспособность может сказаться на реализации программ по обновлению газовых объектов. Во избежание серьезных последствий требуется рассмотреть другие источники финансирования для возмещения долгов.

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