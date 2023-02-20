Собравшиеся обсудили внедрение Регионального инвестиционного стандарта, которое позволит облегчить процедуру подключения новых компаний к электрическим сетям, а также оптимизировать ее сроки.
Как высказался Алибеков, реализация проектов с привлечением частных инвестиций в экономику региона в некоторой степени зависит от продуктивного взаимодействия энергетиков с представителями бизнеса.
«Одним из ключевых вопросов для бизнеса является подключение объектов к сетевой инфраструктуре. Для оптимизации этого процесса нам нужно обсудить возможность уменьшения сроков техприсоединения», – заявил заместитель.