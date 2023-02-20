ЗАМАНА - Предпринимателям в Дагестане облегчат подключение к электросетям

Предпринимателям в Дагестане облегчат подключение к электросетям

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20 февраля, 2023. Понедельник 09:46
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Предпринимателям в Дагестане облегчат подключение к электросетям

Под руководством заместителя главы Минэнерго Дагестана Магомеда Алибекова состоялось собрание с участием сотрудников ПАО «Россети Северный Кавказ», Агентства по предпринимательству и инвестициям региона, а также Дирекции по моногородам.

Предпринимателям в Дагестане облегчат подключение к электросетям

Собравшиеся обсудили внедрение Регионального инвестиционного стандарта, которое позволит облегчить процедуру подключения новых компаний к электрическим сетям, а также оптимизировать ее сроки.

Как высказался Алибеков, реализация проектов с привлечением частных инвестиций в экономику региона в некоторой степени зависит от продуктивного взаимодействия энергетиков с представителями бизнеса.

«Одним из ключевых вопросов для бизнеса является подключение объектов к сетевой инфраструктуре. Для оптимизации этого процесса нам нужно обсудить возможность уменьшения сроков техприсоединения», – заявил заместитель.

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