ЗАМАНА - В 2022 году более 1700 домов Дагестана подключили к газу

В 2022 году более 1700 домов Дагестана подключили к газу

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09 февраля, 2023. Четверг 14:44
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В 2022 году более 1700 домов Дагестана подключили к газу

В 2022 году на развитие газификации населенных пунктов Дагестана ушло более 700 миллионов рублей.

В 2022 году более 1700 домов Дагестана подключили к газу

Уровень газификации региона составляет 84,1 процента, план по догазификации выполнен. Главной целью Минэнерго региона в минувшем году стало повышение доступности природного газа в субъекте, за счет озвученных средств возведено 6 газопроводов общей протяженностью 48 километров в селах Ахтынского и Кизлярского районов.

Работы идут ещё в 13 муниципалитетах, в рамках программы по догазификации сел были проработаны требуемые меры и алгоритмы для подключения большего числа граждан к голубому топливу. От дагестанцев пришло более 4300 заявок, заключено больше 2700 контрактов.

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