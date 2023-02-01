По сведениям канала, 30 января в рамках визита в компанию «Концерн КЭМЗ» главе кабмина региона Абдулмуслиму Абдулмуслимову показали силовые масляные трансформаторы Г-250 и ТМГ-400 мощностью 250 и 400 кВа.
Уточняют, что устройства имеют ряд конструктивных особенностей, обеспечивающих удобство перевозки и дальнейшей эксплуатации на тяговых и трансформаторных подстанциях.
«В отличие от “сухих” моделей с воздушным охлаждением, именно масляные более устойчивы к колебаниям температуры воздуха и влажности», – рассказывают разработчики.