Голубое топливо в последние дни стало даже причиной трагедии. В связи с взрывом газа в доме в Хасавюрте Сергей Меликов поручил проверить деятельность ОАО «Даггаз».

Нарушений в отрасли всегда было предостаточно. В частности, ранее был задержан руководитель межрайонного управления «Даггаз» по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей.

Ситуация, когда в связи с холодами повышается потребление газа, приносит проблемы. Помимо незаконных врезок в газопроводы, это говорит ещё и о нерешенности ряда технических и технологических вопросов. В частности, в газопроводе недостает давления.

Всего в период похолодания в республике произошли 4 аварийные ситуации, в результате было отключено от газоснабжения в общей сложности порядка 9 тысяч потребителей в Курахском, Кизлярском, Хивском районах и в городах Избербаше и Хасавюрте.

После критики премьера Дагестана газовики спешно стали восстанавливать газоснабжение Левашинского района. Но проблему с падением давления в трубе разом никак не решить. В рамках заседания оперативного штаба о ситуации с газоснабжением главный инженер ООО «Газпром газораспределение Дагестан» Шамсутдин Алиев по этому поводу отметил: «По ситуации с падением давления газа в Левашинском районе: нашей службой подано заявление на выходное давление в соответствии с техническим регламентом. Сейчас давление на ГРС на выходе составляет 6 кгс/см2. Соответственно, давление по существующим сетям низкое, и у нас возникает проблема в конечной точке. В настоящее время острая нехватка газа отмечается в населённых пунктах Ахкент и Цудахар».

Чрезвычайная ситуация в Дагестане в связи с обильным снегопадом еще раз показала, что при всех вложениях государства в газовую инфраструктуру требуется дальнейшее наращивание усилий. Впрочем, этот процесс в настоящем и проходит. Только в 2022 году в Дагестане догазифицировано свыше 1500 домовладений. Развивается инфраструктура. Наибольший объем работ пришелся на город Махачкалу, Хасавюртовкий и Кизилюртовский районы. В целом темпы строительства газовых сетей в Дагестане в десятки раз выше, чем в 2021 году.

«Тем не менее, подразделениям Газпрома и органам местного самоуправления еще предстоит активизировать работу как в части подведения газа, так и согласования процедур», – сообщают в Минэнерго РД.

В рамках плана-графика догазификации в текущем году планируется подвести газовые сети до границ 1083 земельных участков. Документ по необходимости будет корректироваться с учётом количества принимаемых заявок. На сегодня уже принято более 3,5 тысячи заявок от жителей на участие в программе и заключено 2585 договоров.

Прием документов продолжается.