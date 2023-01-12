Энергетики восстанавливают электроснабжение в домах жителей Дагестана

По сведениям корпорации, за сутки эксперты вернули электроснабжение для 95 процентов потребителей, оставшихся накануне без света.

«Восстановлено 90 высоковольтных линий электропередачи основной сети 6-10 кВ из 110 поврежденных», – заявляет компания.

Как уточняет пресс-служба, в восстановительных мероприятиях работают 33 бригады энергетиков: 132 эксперта и 49 единиц спецтехники.

Вместе с тем отмечается, что сегодня погода спровоцировала новые и повторные отключения на энергообъектах. Работы будут проводиться до полного устранения последствий сильного ветра и снегопада.