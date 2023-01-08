«Из-за фактического ухудшения погодных условий в республике (порывистый ветер до 16 м/с) эксперты филиала «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» 7 января с 10:30 мск перешли в режим повышенной готовности. К устранению возможных последствий непогоды готовы 173 бригады: 678 человек, 294 единицы спецтехники», – заявила пресс-служба.
В Дагестане энергетики «Россети Северный Кавказ» работают в режиме повышенной готовности
- Автор Дарья
- 08 января, 2023. Воскресенье 00:49
Из-за сильного ветра в Дагестане специалисты «Россети Северный Кавказ» перешли в режим повышенной готовности, информирует пресс-служба компании.
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