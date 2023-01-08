ЗАМАНА - В Дагестане энергетики «Россети Северный Кавказ» работают в режиме повышенной готовности

В Дагестане энергетики «Россети Северный Кавказ» работают в режиме повышенной готовности

Автор
08 января, 2023. Воскресенье 00:49
|||
В Дагестане энергетики «Россети Северный Кавказ» работают в режиме повышенной готовности

Из-за сильного ветра в Дагестане специалисты «Россети Северный Кавказ» перешли в режим повышенной готовности, информирует пресс-служба компании.

В Дагестане энергетики «Россети Северный Кавказ» работают в режиме повышенной готовности

«Из-за фактического ухудшения погодных условий в республике (порывистый ветер до 16 м/с) эксперты филиала «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» 7 января с 10:30 мск перешли в режим повышенной готовности. К устранению возможных последствий непогоды готовы 173 бригады: 678 человек, 294 единицы спецтехники», – заявила пресс-служба.

Прочитано 23 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top