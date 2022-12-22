Отныне инвалидам II, III группы, ветеранам и инвалидам боевых действий, семьям погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ, ветеранам боевых действий, малоимущим семьям с детьми, опекунам, попечителям, приемным родителям, семьям мобилизованных возместят затраты на приобретение газового оборудования и подводку газовых сетей до жилья в рамках социальной газификации. Стоит напомнить, что догазификация предполагает бесплатное проведение газопровода до участка владельца. Далее он оплачивает работу внутри участка - от забора до жилых помещений.
В Дагестане подключение к газу для некоторых семей подешевело на 100 000 рублей
- Автор Дарья
- 22 декабря, 2022. Четверг 15:49
Дагестанские власти расширили категорию получателей льгот при газификации дома и увеличили финансовую помощь до 100 000 рублей.
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