ЗАМАНА - Дагестан и РусГидро подписали договор о строительстве Могохской ГЭС

Дагестан и РусГидро подписали договор о строительстве Могохской ГЭС

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22 декабря, 2022. Четверг 14:47
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Дагестан и РусГидро подписали договор о строительстве Могохской ГЭС

22 декабря в Москве руководитель Дагестана Сергей Меликов и Председатель Правления – гендиректор корпорации «РусГидро» Виктор Хмарин подписали договор о реализации на территории региона проекта по строительству Могохской ГЭС.

Дагестан и РусГидро подписали договор о строительстве Могохской ГЭС

Новый гидроэнергетический объект мощностью 49,8 МВт собираются построить на реке Аварское Койсу. Планируется, что гидроэлектростанция сможет вырабатывать в среднем 176 млн кВт.ч возобновляемой и экологически чистой электроэнергии в год. При этом проект предусматривает возведение по плотинно-деривационной схеме.

Могохская ГЭС уже прошла конкурсный отбор инвестпроектов по возведению генерирующих объектов, работающих на основе возобновляемых источников энергии, с заключением контрактов о предоставлении мощности, что обеспечивает окупаемость их строительства. В данный момент институт «Ленгидропроект» осуществляет создание проектной документации.

В рамках подписанного договора РусГидро берет на себя ответственность также выполнить подготовительные мероприятия, требуемые для строительства водохранилища новой ГЭС.

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