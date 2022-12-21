Разъяснение Минтруда Дагестана об участии в программе «Социальная газификация»

1. Единовременная денежная выплата предоставляется следующим категориям граждан, постоянно проживающих и зарегистрированных по месту жительства в принадлежащих им на праве собственности жилых помещениях на дату обращения, заключивших с газораспределительной организацией договор о подключении указанного жилого помещения к сетям газораспределения после 21 апреля 2021 года, а также выполнивших свои обязательства в рамках договора по подготовке домовладения к приему газа:

а) ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны и инвалиды боевых действий из числа лиц, указанных в статьях 2 – 4 Федерального закона «О ветеранах»;

б) семьи погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий из числа лиц, указанных в статье 21 Федерального закона «О ветеранах», члены (один из членов) которых являются (является) собственниками (собственником) жилых помещений и проживали (проживал) совместно с погибшим (умершим) инвалидом войны, участником Великой Отечественной войны, ветераном боевых действий;

в) бывшие несовершеннолетние узники фашизма;

г) инвалиды I и II групп;

д) инвалиды III группы со среднедушевым доходом, размер которого не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума, установленного в Республике Дагестан;

е) семьи с детьми-инвалидами, члены (один из членов) которых являются (является) собственниками (собственником) жилых помещений;

ж) семьи с детьми со среднедушевым доходом, размер которого не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума, установленного в Республике Дагестан, члены (один из членов) которых являются (является) собственниками (собственником) жилых помещений;

з) опекуны, попечители, приемные родители, проживающие совместно с детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, приемными детьми, являющиеся собственниками жилых помещений;

и) одиноко проживающие неработающие граждане старше 60 лет, являющиеся получателями пенсии, которая установлена (назначена) в соответствии с федеральными законами «О страховых пенсиях» и «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», при условии, что размер их пенсии не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума, установленного в Республике Дагестан для пенсионеров;

к) семьи граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» (далее – мобилизованный гражданин), члены (один из членов) которых являются собственниками (собственником) жилых помещений и зарегистрированы по месту жительства мобилизованных граждан.»;

2. Единовременная денежная выплата предоставляется гражданам и семьям имеющим права, однократно и не более чем на одно жилое помещение в размере фактических расходов, но не превышающих 100 (ста тысяч) тыс. рублей.»

3. Граждане, имеющие право на единовременную денежную выплату, подают заявление о назначении единовременной денежной выплаты в письменной форме лично или в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая портал государственных и муниципальных услуг, со всеми необходимыми документами в управление социальной защиты населения или посредством многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (форма заявления приведена в приложении к Порядку предоставления меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты на оплату расходов, связанных с приобретением, установкой внутридомового газового оборудования и проведением газопровода внутри земельного участка, отдельным категориям граждан, проживающих в Республике Дагестан № 69 (далее – Порядок)) и представляют следующие документы:

а) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;

б) копия документа, подтверждающего принадлежность заявителя к указанной в пункте 2 вышеуказанного Порядка категории;

в) сведения, подтверждающие регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета (по инициативе заявителя);

г) сведения о правоустанавливающих документах на жилое помещение, права на которое зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (по инициативе заявителя);

д) сведения о регистрации заявителя и членов его семьи по месту жительства в жилом помещении, выданные территориальным органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного контроля (надзора) в сфере миграции (по инициативе заявителя);

е) выписка о банковских или других реквизитах лицевого счета заявителя, открытого в кредитной организации, на счет которой будет зачисляться единовременная денежная выплата;

ж) заключенный с газораспределительной организацией после 21 апреля 2021 года договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения;

з) акт о подключении (технологическом присоединении), содержащий информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон;

и) документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя заявителя (в случае подачи заявления от имени заявителя его представителем);

к) сведения о доходах всех членов семьи за двенадцать календарных месяцев, предшествующих четырем календарным месяцам перед месяцем обращения для предоставления единовременной денежной выплаты, определенных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2003 г. N 512 "О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи" (по инициативе заявителя);

л) сведения о заключении (расторжении) брака (для лиц, указанных в подпункте «ж» пункта 2 настоящего Порядка) (по инициативе заявителя);

м) документы, подтверждающие фактические расходы, связанные с приобретением, установкой внутридомового газового оборудования и проведением газопровода внутри земельного участка.