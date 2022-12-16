ЗАМАНА - В Дагестане к концу 2023 года установят 9 зарядных станций

В Дагестане к концу 2023 года установят 9 зарядных станций

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16 декабря, 2022. Пятница 13:12
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В Дагестане к концу 2023 года установят 9 зарядных станций

Дагестан вошел в пилотный проект по формированию инфраструктуры для электрического транспорта. Инвесторы, которые возьмутся за строительство электрозарядных станций, получат субсидии, информирует пресс-служба Минэнерго республики. 

В Дагестане к концу 2023 года установят 9 зарядных станций

Как заявил заместитель главы Минэнерго региона Магомед Алибеков, в общем в Дагестане до конца будущего года планируют установить и подключить девять таких ЭЗС. На реализацию проекта из федерального бюджета выделят порядка 25 млн рублей, дабы инвесторы смогли покрыть часть своих затрат.  «Такая мера делает участие в программе выгодным и привлекательным для бизнеса. Уже сегодня существуют компании, готовые присоединиться к этой работе», – рассказал Алибеков.  Он также добавил, что развитие зарядной сети в республике в перспективе станет стимулом для перехода дагестанцев на экологически чистый транспорт.

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