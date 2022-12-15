«Социальная выплата предоставляется в размере не более 90 000 рублей на одно жилое помещение», – заявляет ведомство. Уточняют, что получить услугу можно будет через МФЦ, портал «Госуслуг» или заявив в управление социальной защиты населения по месту жительства. Денежная компенсация предоставляется только один раз независимо от числа собственников газифицируемого жилья.
Дагестанские льготники могут бесплатно газифицировать свое жилье
- Автор Дарья
- 15 декабря, 2022. Четверг 14:45
Ветераны, инвалиды, многодетные семьи, одинокие пенсионеры, принимающие участие в программе социальной газификации, могут получить финансовую поддержку на покупку газового оборудования и строительство сетей внутриземельного участка, информирует Минэнерго региона.
Последнее от Дарья
- В Дагестан прилетел замминистра экономического развития РФ
- В Махачкале завели уголовное дело после пожара, где погиб трехлетний ребенок
- Порядка 1000 новых рабочих мест в отрасли энергетики собираются создать в Дагестане
- Глава кабмина Дагестана: «Нужно открыто говорить о причинах неосвоения средств»
- Глава Дагестана прокомментировал трагические ДТП на дорогах региона