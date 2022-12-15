ЗАМАНА - Дагестанские льготники могут бесплатно газифицировать свое жилье

Дагестанские льготники могут бесплатно газифицировать свое жилье

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15 декабря, 2022. Четверг 14:45
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Дагестанские льготники могут бесплатно газифицировать свое жилье

Ветераны, инвалиды, многодетные семьи, одинокие пенсионеры, принимающие участие в программе социальной газификации, могут получить финансовую поддержку на покупку газового оборудования и строительство сетей внутриземельного участка, информирует Минэнерго региона.

Дагестанские льготники могут бесплатно газифицировать свое жилье

«Социальная выплата предоставляется в размере не более 90 000 рублей на одно жилое помещение», – заявляет ведомство. Уточняют, что получить услугу можно будет через МФЦ, портал «Госуслуг» или заявив в управление социальной защиты населения по месту жительства. Денежная компенсация предоставляется только один раз независимо от числа собственников газифицируемого жилья.

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