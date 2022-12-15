ЗАМАНА - Порядка 1000 новых рабочих мест в отрасли энергетики собираются создать в Дагестане

Порядка 1000 новых рабочих мест в отрасли энергетики собираются создать в Дагестане

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15 декабря, 2022. Четверг 13:38
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Порядка 1000 новых рабочих мест в отрасли энергетики собираются создать в Дагестане

На собрании Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов напомнил, что развитие энергетической инфраструктуры является одним из направлений Стратегии социально-экономического развития СКФО на период до 2030 года, информирует пресс-служба правительства республики.

Порядка 1000 новых рабочих мест в отрасли энергетики собираются создать в Дагестане

«Наличие в Дагестане крупных запасов возобновляемых природных ресурсов, в частности солнечной, ветровой энергии и большой гидропотенциал позволяют привлекать инвестиции для реализации проектов в области возобновляемой энергетики. В региональный список инвестпроектов вошли 7 проектов в сфере возобновляемой энергетики общей стоимостью 16 млрд руб., в рамках реализации которых будут обеспечены 973 новых рабочих места», – высказался он.

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