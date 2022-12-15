ЗАМАНА - "Россети Северный Кавказ" с начала 2022 года взыскали более 650 млн рублей с дагестанских неплательщиков

"Россети Северный Кавказ" с начала 2022 года взыскали более 650 млн рублей с дагестанских неплательщиков

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15 декабря, 2022. Четверг 09:50
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&quot;Россети Северный Кавказ&quot; с начала 2022 года взыскали более 650 млн рублей с дагестанских неплательщиков

Должники за использованное электричество в Дагестане с начала 2022 года заплатили по итогам судебных решений более 650 миллионов рублей, основная часть суммы долги юридических лиц, информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу корпорации "Россети Северный Кавказ".

"Россети Северный Кавказ" с начала 2022 года взыскали более 650 млн рублей с дагестанских неплательщиков

"Россети Северный Кавказ" осуществляют системную работу по взысканию просроченной дебиторской задолженности за электричество в Дагестане. С начала нынешнего года суды различных инстанций приняли в пользу компании "Дагэнерго" 5 547 решений на 656 млн рублей. Из них 4 937 судебных решений на 56 миллионов рублей приходятся на граждан, 610 решений на сумму более 599 млн рублей - на юридических лиц", — заявляет пресс-служба.

Самые крупные суммы были взысканы с компаний ЖКХ региона, остающихся основными должниками корпорации.

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