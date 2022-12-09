Завершился первый этап ремонта главного центра питания Махачкалы

Группой «Россети» завершен первый этап модернизации подстанции «Махачкала», входящей в тройку самых больших питающих центров Дагестана. Полностью работы будут выполнены в 2025 году, заявляет пресс-служба корпорации.

Уточняется, что в рамках этого этапа на энергообъекте специалистами было смонтировано 59 единиц нового оборудования.

«Так, мы обновили распределительное устройство 110 кВ: разместили элегазовые выключатели и разъединители, современные трансформаторы напряжения, комплексы релейной защиты на микропроцессорной базе. Наряду с этим начало работу новое комплектное распределительное устройство 10 кВ», – заявляет пресс-служба.

В будущем запланировано полностью обновить оборудование открытого распределительного устройства 330 кВ. Ремонт питающего центра осуществляется без ограничения энергоснабжения потребителей, уточняет компания.