ЗАМАНА - В Дагестане к 2024 году введут в работу 27 объектов газозаправочной инфраструктуры

В Дагестане к 2024 году введут в работу 27 объектов газозаправочной инфраструктуры

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05 декабря, 2022. Понедельник 10:28
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В Дагестане к 2024 году введут в работу 27 объектов газозаправочной инфраструктуры

Руководитель Минэнерго Дагестана Ризван Мурадов в формате онлайн-конференции выступил с докладом на Международном форуме «Евразийская экономическая перспектива» – 2022, который состоялся в Санкт-Петербурге. 

В Дагестане к 2024 году введут в работу 27 объектов газозаправочной инфраструктуры

В своем докладе Ризван Мурадов озвучил, что удачное географическое положение – на стыке Европы и Азии – позволяет региону стать важным звеном международного транспортного коридора «Север-Юг», а с ожидаемым в связи с этим ростом числа автомобилей, грузоперевозок и пассажирооборота, появляется необходимость развития топливного рынка.

«В этом направлении перспективным видится расширение сетей метановых заправок. Для этого в Дагестане существует вся необходимая инфраструктура: разветвленная сеть газопроводов и пункты по переоборудованию транспортных средств», — рассказал Мурадов.

Он добавил, что на территории республики работают 17 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, а в течение 3-х лет планируется возведение еще 5 аналогичных заправок.

«До 2025 года мы планируем ввести в работу 27 объектов газозаправочной инфраструктуры», — сообщил Мурадов.

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