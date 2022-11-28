ЗАМАНА - В зеленую энергетику Дагестана инвестируют более 75 млрд рублей в ближайшие 6 лет

В зеленую энергетику Дагестана инвестируют более 75 млрд рублей в ближайшие 6 лет

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28 ноября, 2022. Понедельник 03:33
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В зеленую энергетику Дагестана инвестируют более 75 млрд рублей в ближайшие 6 лет

Более 75 млрд рублей планируют инвестировать в развитие возобновляемой энергетики Дагестана. На эти средства в предстоящие 6 лет в регионе собираются возвести ветропарки, солнечные и гидроэлектростанции, информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минэнерго РД.

В зеленую энергетику Дагестана инвестируют более 75 млрд рублей в ближайшие 6 лет

"В ближайшие 6 лет планируется реализовать масштабные проекты в области возобновляемой энергетики, запустив в Дагестане солнечные электростанции, гидроэлектростанции и ветропарки за счет частных инвестиций. <…> Речь идет о сумме более 75 млрд рублей вложений. Это крупные инвестиции для региона", — цитирует пресс-служба слова главы ведомства Ризвана Мурадова.

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