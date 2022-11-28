В зеленую энергетику Дагестана инвестируют более 75 млрд рублей в ближайшие 6 лет

Автор Дарья |||

Более 75 млрд рублей планируют инвестировать в развитие возобновляемой энергетики Дагестана. На эти средства в предстоящие 6 лет в регионе собираются возвести ветропарки, солнечные и гидроэлектростанции, информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минэнерго РД.