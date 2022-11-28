"В ближайшие 6 лет планируется реализовать масштабные проекты в области возобновляемой энергетики, запустив в Дагестане солнечные электростанции, гидроэлектростанции и ветропарки за счет частных инвестиций. <…> Речь идет о сумме более 75 млрд рублей вложений. Это крупные инвестиции для региона", — цитирует пресс-служба слова главы ведомства Ризвана Мурадова.
В зеленую энергетику Дагестана инвестируют более 75 млрд рублей в ближайшие 6 лет
- Автор Дарья
- 28 ноября, 2022. Понедельник 03:33
Более 75 млрд рублей планируют инвестировать в развитие возобновляемой энергетики Дагестана. На эти средства в предстоящие 6 лет в регионе собираются возвести ветропарки, солнечные и гидроэлектростанции, информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минэнерго РД.
Последнее от Дарья
- Махачкалинское «Динамо» уходит на зимнюю паузу после матча с ярославским «Шинником»
- Глава Дагестана поздравил женщин с Днем матери
- Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил женщин Дагестана с Днём матери
- В Ново-Огарёве прошла встреча президента Путина с матерями военнослужащих – участников СВО
- В Махачкале проходит легендарный фестиваль WANDI Bazar