ЗАМАНА - Энергетики призывают погасить долги до 1 декабря в связи с изменением тарифов

Энергетики призывают погасить долги до 1 декабря в связи с изменением тарифов

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25 ноября, 2022. Пятница 15:17
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Энергетики призывают погасить долги до 1 декабря в связи с изменением тарифов

Корпорация «Россети Северный Кавказ» призывает всех клиентов погасить задолженность за потребленную электроэнергию до вступления в силу новых тарифов.

Энергетики призывают погасить долги до 1 декабря в связи с изменением тарифов

Стоит напомнить, что в соответствии с указом Правительства России, с 1 декабря 2022 года в России проиндексируют тарифы на электрическую энергию для граждан. Изменение цен перенесено с 1 июля 2023 года на более ранний срок для развития инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства страны.

Соответствующие решения об изменении тарифов также приняты регулирующими тарифными органами в субъектах СКФО.

«Размер индексации устанавливается региональными органами исполнительной власти в сфере государственного регулирования тарифов. Важно заметить, что в следующие 1,5 года тарифы для жителей меняться не будут. Новая индексация запланирована только на 1 июля 2024 года», – уточняет энергокомпания.

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