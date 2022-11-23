Глава республики, комментируя показатели министерства, отметил, что от статистических показателей нужно переходить к практике.
«Мы решили ряд вопросов аварийности, обеспечили необходимые резервы. Однако копившиеся годами проблемы с газо-, электроснабжением особенно остро встают перед экспертами с наступлением зимнего сезона», – озвучил он.
Меликов уточнил, что цель региона на сегодня – уменьшить все возможные риски в области ЖКХ на протяжении отопительного сезона. В том числе требуется еще раз уточнить ход работы в случае перебоев или аварий.