О работе, осуществляемой в этой области в регионе на сегодняшний день, руководителю Дагестана рассказал заместитель начальника Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Александр Кузьмин. Уточняют, что, согласно исследованиям, качество топлива в республике ниже, чем, например, в соседних субъектах СКФО. Как заявил докладчик, внедрение в Дагестане лабораторий обеспечит контроль качества топлива по 18 пунктам и испытание его характеристик, что заметно поднимет уровень услуг, оказываемых гражданам, и улучшит работу АЗС.
Глава Дагестана поручил Минэнерго региона проработать вопрос по открытию в республике лабораторий контроля качества топлива
- Автор Дарья
- 18 ноября, 2022. Пятница 16:10
Руководитель Дагестана Сергей Меликов поручил Минэнерго Дагестана проработать вопрос по открытию в республике лабораторий контроля качества топлива.
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