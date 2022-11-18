Глава Дагестана поручил Минэнерго региона проработать вопрос по открытию в республике лабораторий контроля качества топлива

О работе, осуществляемой в этой области в регионе на сегодняшний день, руководителю Дагестана рассказал заместитель начальника Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Александр Кузьмин. Уточняют, что, согласно исследованиям, качество топлива в республике ниже, чем, например, в соседних субъектах СКФО. Как заявил докладчик, внедрение в Дагестане лабораторий обеспечит контроль качества топлива по 18 пунктам и испытание его характеристик, что заметно поднимет уровень услуг, оказываемых гражданам, и улучшит работу АЗС.