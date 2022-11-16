Сотрудники «Россети Северный Кавказ» обновили в Дагестане 60 подстанций 110 кВ

Как заявили собеседники агентства, важной частью технических работ ведомства «Дагэнерго» стала замена силового трансформатора на подстанции 110 кВ, которая обеспечивает электричеством около 35 000 махачкалинцев. Специалисты увеличили мощность оборудования с 16 до 25 МВА. Еще один важный проект – замена силового трансформатора на подстанции 110 кВ в Карабудахкентском районе региона. Здесь мощность основного элемента питающего центра выросла с 10 до 25 МВА. От стабильной работы энергообъекта зависит энергоснабжение в домах 40 000 жителей республики в 7 населенных пунктах.