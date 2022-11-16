Как заявили собеседники агентства, важной частью технических работ ведомства «Дагэнерго» стала замена силового трансформатора на подстанции 110 кВ, которая обеспечивает электричеством около 35 000 махачкалинцев. Специалисты увеличили мощность оборудования с 16 до 25 МВА. Еще один важный проект – замена силового трансформатора на подстанции 110 кВ в Карабудахкентском районе региона. Здесь мощность основного элемента питающего центра выросла с 10 до 25 МВА. От стабильной работы энергообъекта зависит энергоснабжение в домах 40 000 жителей республики в 7 населенных пунктах.
Сотрудники «Россети Северный Кавказ» обновили в Дагестане 60 подстанций 110 кВ
- Автор Дарья
- 16 ноября, 2022. Среда 10:45
«Россети Северный Кавказ» в рамках подготовки объектов электросетевого хозяйства к осенне-зимнему периоду 2022/23 гг. осуществили ремонт оборудования на 60 крупных питающих центрах 110 кВ в Дагестане, информирует пресс-служба энергокомпании.
Последнее от Дарья
- Disney выпустит продолжение фильма «Как стать принцессой» без актрисы Энн Хэтэуэй
- В Каспийске о наступлении 12:00 будет оповещать выстрел из пушки
- Алил Умаров вновь стал лучшим водителем такси в Дагестане
- Открыта проверка по факту аварии с участием пассажирского автобуса в Дагестане
- Манвел Мажонц вручил 9 городам Дагестана паспорта готовности к зиме