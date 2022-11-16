ЗАМАНА - Сотрудники «Россети Северный Кавказ» обновили в Дагестане 60 подстанций 110 кВ

Сотрудники «Россети Северный Кавказ» обновили в Дагестане 60 подстанций 110 кВ

Автор
16 ноября, 2022. Среда 10:45
|||
Сотрудники «Россети Северный Кавказ» обновили в Дагестане 60 подстанций 110 кВ

«Россети Северный Кавказ» в рамках подготовки объектов электросетевого хозяйства к осенне-зимнему периоду 2022/23 гг. осуществили ремонт оборудования на 60 крупных питающих центрах 110 кВ в Дагестане, информирует пресс-служба энергокомпании. 

Сотрудники «Россети Северный Кавказ» обновили в Дагестане 60 подстанций 110 кВ

Как заявили собеседники агентства, важной частью технических работ ведомства «Дагэнерго» стала замена силового трансформатора на подстанции 110 кВ, которая обеспечивает электричеством около 35 000 махачкалинцев. Специалисты увеличили мощность оборудования с 16 до 25 МВА. Еще один важный проект – замена силового трансформатора на подстанции 110 кВ в Карабудахкентском районе региона. Здесь мощность основного элемента питающего центра выросла с 10 до 25 МВА. От стабильной работы энергообъекта зависит энергоснабжение в домах 40 000 жителей республики в 7 населенных пунктах.

Прочитано 38 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top