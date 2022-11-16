Мероприятие состоялось в здании Управления Ростехнадзора по Дагестану.

По итогам проверок готовности муниципальных образований к зимнему отопительному сезону, проведенных Кавказским управлением Ростехнадзора, паспорта готовности получили 9 из десяти городских округов.

Паспорта готовности к отопительному периоду получили следующие города: Буйнакск, Дербент, Избербаш, Каспийск, Кизилюрт, Кизляр, Махачкала, Хасавюрт и Южно-Сухокумск.

Однако, как и в минувшие годы, не получил паспорт готовности Дагестанские Огни, так как оказался не готов к прохождению отопительного сезона. Было озвучено, что за последние 5 лет ситуация по теплоснабжению жителей и прочих потребителей тепла в этом муниципальном образовании не претерпела никаких положительных изменений. Реализация проекта обновления тепловых сетей города, предусматривающего возведение 8-ми блочно-модульных котельных, отложена на неопределенный срок. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.