ЗАМАНА - Манвел Мажонц вручил 9 городам Дагестана паспорта готовности к зиме

Манвел Мажонц вручил 9 городам Дагестана паспорта готовности к зиме

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16 ноября, 2022. Среда 09:52
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Манвел Мажонц вручил 9 городам Дагестана паспорта готовности к зиме
Во вторник, 15 ноября, первый заместитель главы кабмина РД Манвел Мажонц вручил руководителям городов региона паспорта готовности к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов.
Манвел Мажонц вручил 9 городам Дагестана паспорта готовности к зиме

Мероприятие состоялось в здании Управления Ростехнадзора по Дагестану.

По итогам проверок готовности муниципальных образований к зимнему отопительному сезону, проведенных Кавказским управлением Ростехнадзора, паспорта готовности получили 9 из десяти городских округов.

Паспорта готовности к отопительному периоду получили следующие города: Буйнакск, Дербент, Избербаш, Каспийск, Кизилюрт, Кизляр, Махачкала, Хасавюрт и Южно-Сухокумск.

Однако, как и в минувшие годы, не получил паспорт готовности Дагестанские Огни, так как оказался не готов к прохождению отопительного сезона. Было озвучено, что за последние 5 лет ситуация по теплоснабжению жителей и прочих потребителей тепла в этом муниципальном образовании не претерпела никаких положительных изменений. Реализация проекта обновления тепловых сетей города, предусматривающего возведение 8-ми блочно-модульных котельных, отложена на неопределенный срок. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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