Основной инструмент борьбы – рейды с привлечением сотрудников МЧС и МВД: «В общем с начала 2022 года в Махачкале эксперты газовых компаний определили и отключили 1642 самовольно подключенных объекта. В результате сформировалось 1134 административных дела, а также 340 уголовных дел за повторное подключение к газовым сетям», — заявила Магомедрасулова.
Махачкалинские газовики отключили почти 1700 «самовольщиков»
- Автор Дарья
- 14 ноября, 2022. Понедельник 11:15
Советница гендиректора по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» Хадижат Магомедрасулова сообщила, что компания продолжает бороться с нелегальными подключениями, пишет издание "Дагправда".
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