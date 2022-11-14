ЗАМАНА - Махачкалинские газовики отключили почти 1700 «самовольщиков»

Махачкалинские газовики отключили почти 1700 «самовольщиков»

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14 ноября, 2022. Понедельник 11:15
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Махачкалинские газовики отключили почти 1700 «самовольщиков»

Советница гендиректора по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» Хадижат Магомедрасулова сообщила, что компания продолжает бороться с нелегальными подключениями, пишет издание "Дагправда".

Махачкалинские газовики отключили почти 1700 «самовольщиков»

Основной инструмент борьбы – рейды с привлечением сотрудников МЧС и МВД: «В общем с начала 2022 года в Махачкале эксперты газовых компаний определили и отключили 1642 самовольно подключенных объекта. В результате сформировалось 1134 административных дела, а также 340 уголовных дел за повторное подключение к газовым сетям», — заявила Магомедрасулова.

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