ЗАМАНА - Доступ к природному газу в Дагестане получили еще несколько сел

Доступ к природному газу в Дагестане получили еще несколько сел

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11 ноября, 2022. Пятница 15:13
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Доступ к природному газу в Дагестане получили еще несколько сел

В нынешнем году построено более 180 км газовых сетей в 10 населенных пунктах Дагестана – туда входят села и поселки, в которых никогда не было голубого топлива или они были газифицированы лишь частично.

Доступ к природному газу в Дагестане получили еще несколько сел

Министерство энергетики сообщает, что до конца 2022 года будут подведены газовые сети еще к 11 муниципалитетам. На эти задачи из республиканского бюджета было в общем выделено более 700 млн рублей.

«Ввод объектов в эксплуатацию сформирует техническую возможность для газификации 1000 домов, а также социальной инфраструктуры», – уточнило ведомство.

Как заявил глава Минэнерго региона Ризван Мурадов, возведение новых газопроводов предусмотрено Республиканской инвестпрограммой и направлено на повышение уровня газификации республики.

На данный момент Дагестан газифицирован на 75,8 процента, что выше среднероссийского показателя. Самый высокий уровень наблюдается в городах – 88%, а в селах всего 68%.

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