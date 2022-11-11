Министерство энергетики сообщает, что до конца 2022 года будут подведены газовые сети еще к 11 муниципалитетам. На эти задачи из республиканского бюджета было в общем выделено более 700 млн рублей.
«Ввод объектов в эксплуатацию сформирует техническую возможность для газификации 1000 домов, а также социальной инфраструктуры», – уточнило ведомство.
Как заявил глава Минэнерго региона Ризван Мурадов, возведение новых газопроводов предусмотрено Республиканской инвестпрограммой и направлено на повышение уровня газификации республики.
На данный момент Дагестан газифицирован на 75,8 процента, что выше среднероссийского показателя. Самый высокий уровень наблюдается в городах – 88%, а в селах всего 68%.