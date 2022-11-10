ЗАМАНА - Глава РД и гендиректор ПАО «Россети» обсудили повышение надежности электроснабжения Дагестана

Глава РД и гендиректор ПАО «Россети» обсудили повышение надежности электроснабжения Дагестана

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10 ноября, 2022. Четверг 09:52
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Глава РД и гендиректор ПАО «Россети» обсудили повышение надежности электроснабжения Дагестана

Вчера, 9 ноября, в Москве прошла рабочая встреча руководителя Дагестана Сергея Меликова с гендиректором ПАО «Россети» Андреем Рюминым.

Глава РД и гендиректор ПАО «Россети» обсудили повышение надежности электроснабжения Дагестана

Они обсудили ряд различных тем, например, подготовку электросетевого хозяйства к будущему осенне-зимнему периоду, реализацию мероприятий в рамках Программы модернизации и повышения надежности электроснабжения РД. Кроме того, поднимались вопросы проведения инвентаризации электрических сетей на территории региона и принятия мер по оформлению права собственности на бесхозяйные энергообъекты.

Руководитель Дагестана отметил важность конструктивного сотрудничества региональных органов власти с ПАО «Россети»: «Стабильная работа энергосистемы и бесперебойное электроснабжение жителей – одна из важнейших целей, которая пребывает на особом контроле Президента РФ. Налаженное взаимодействие Дагестана с вашей компанией и Минэнерго России уже приносит ощутимые плоды, нужно сохранить позитивную динамику, дабы все запланированные мероприятия были осуществлены в установленные сроки».

Сергей Меликов и Андрей Рюмин подвели предварительные итоги работы и обсудили последующие шаги по повышению надежности энергоснабжения жителей Дагестана.

Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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