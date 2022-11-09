ЗАМАНА - К будущему году в Дербенте появится новая электрическая подстанция

К будущему году в Дербенте появится новая электрическая подстанция

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09 ноября, 2022. Среда 14:10
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К будущему году в Дербенте появится новая электрическая подстанция

В Дербенте к будущему году будет построена современная электрическая подстанция. В большей степени оборудование на объекте российское, информирует ТАСС, ссылаясь на мэра Дербента.

К будущему году в Дербенте появится новая электрическая подстанция

Глава города рассказал, что лично проверил ход строительства электрической подстанции «Дербент Северная-2» (ПС 110 кВ Сабнова).

На объекте уже выполнено следующее: вертикальная планировка, полосы заземления, установлены свайные опоры.

Как уточнил мэр, размещены два трансформатора ТРДН-110 (40 МВт), установлен общеналадочный пуск управления, а элементы открытого распределительного устройства смонтированы. «Тема электроснабжения является для Дербента важнейшей. С учетом того, что город развивается и растет, требуется стабильное электроснабжение», — высказался глава города.

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