Глава города рассказал, что лично проверил ход строительства электрической подстанции «Дербент Северная-2» (ПС 110 кВ Сабнова).
На объекте уже выполнено следующее: вертикальная планировка, полосы заземления, установлены свайные опоры.
Как уточнил мэр, размещены два трансформатора ТРДН-110 (40 МВт), установлен общеналадочный пуск управления, а элементы открытого распределительного устройства смонтированы. «Тема электроснабжения является для Дербента важнейшей. С учетом того, что город развивается и растет, требуется стабильное электроснабжение», — высказался глава города.