ЗАМАНА - Энергетики на Северном Кавказе улучшили энергоснабжение более 600 тысяч жителей перед зимним сезоном

Энергетики на Северном Кавказе улучшили энергоснабжение более 600 тысяч жителей перед зимним сезоном

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08 ноября, 2022. Вторник 14:14
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Энергетики на Северном Кавказе улучшили энергоснабжение более 600 тысяч жителей перед зимним сезоном

Перед зимним сезоном энергетики занялись улучшением электроснабжения более 600 000 жителей Северного Кавказа, информирует пресс-служба ПАО «Россети Северный Кавказ».

Энергетики на Северном Кавказе улучшили энергоснабжение более 600 тысяч жителей перед зимним сезоном

Кроме того, по сведениям энергоснабжающей компании, отремонтировано 120 силовых трансформаторов. Так, специалисты ПАО «Россети Северный Кавказ» отремонтировали около 682,6 километров линий электропередачи (ЛЭП) высокого напряжения (35-110 кВ).  Итог ремонтной кампании даже превысил первоначальный график и составил 101,4 процента. Самый крупный объем работ – 287,4 км – пришелся на Ставрополье. В Дагестане же комплекс технических мероприятий осуществили на 192,5 км ЛЭП.

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