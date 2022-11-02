С отчетами выступили лидеры Госжилинспекции региона, Минстроя и ЖКХ, Ростехнадзора, начальники ресурсоснабжающих организаций.

Начиная собрание, премьер сообщил, что отопительный период уже стартовал в следующих городах Дагестана: Махачкала, Кизляр, Буйнакск, Избербаш, Каспийск и Южно-Сухокумск.

«Вы знаете, как у нас всегда начинается отопительный сезон и крайне часто проходит с проблемами, к сожалению. Поэтому от слаженности и оперативности действий всех коммунальных служб, инфраструктурных организаций зависит качество жизни дагестанцев, и в нынешних реалиях нельзя допускать роста социальной напряженности в связи с долгими перебоями в электроснабжении», — высказался Абдулмуслимов. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.