ЗАМАНА - Отопительный сезон стартовал в городах Дагестана

Отопительный сезон стартовал в городах Дагестана

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02 ноября, 2022. Среда 15:10
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Отопительный сезон стартовал в городах Дагестана
Предварительные итоги подготовки к осенне-зимнему периоду 2022 - 2023 годов обсудили сегодня, 2 ноября, под руководством главы кабмина региона Абдулмуслима Абдулмуслимова.
Отопительный сезон стартовал в городах Дагестана

С отчетами выступили лидеры Госжилинспекции региона, Минстроя и ЖКХ, Ростехнадзора, начальники ресурсоснабжающих организаций.

Начиная собрание, премьер сообщил, что отопительный период уже стартовал в следующих городах Дагестана: Махачкала, Кизляр, Буйнакск, Избербаш, Каспийск и Южно-Сухокумск.

«Вы знаете, как у нас всегда начинается отопительный сезон и крайне часто проходит с проблемами, к сожалению. Поэтому от слаженности и оперативности действий всех коммунальных служб, инфраструктурных организаций зависит качество жизни дагестанцев, и в нынешних реалиях нельзя допускать роста социальной напряженности в связи с долгими перебоями в электроснабжении», — высказался Абдулмуслимов. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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