Как заявил премьер-министр региона Абдулмуслим Абдулмуслимов, в качестве меры поддержки предложено дать проекту Дербентская СЭС статус масштабного инвестиционного проекта и одобрить предоставление земельного участка для целей возведения электростанции общей площадью 305 га.

Начальник Агентства по предпринимательству и инвестициям Артем Хрюкин уточнил, что общий объем вложений в проект составит более 6,5 млрд рублей, проект предусматривает открытие электростанции в 4 очереди общей мощностью 100 МВт, на первоначальном этапе будет потрачено 250 млн рублей.

Подробнее о проекте проинформировал представитель Группы компаний «Солар Системс» в Дагестане Идрисгаджи Магомедов. Он озвучил, что Дербентская СЭС станет инфраструктурным энергетическим объектом, имеющим стратегическую значимость для региона, с учетом того, что в республике в условиях регулярно растущего потребления и дефицита баланса на протяжении последних 10 лет фиксируется острая нехватка электроэнергетических мощностей.

Члены Правительства РД единогласно приняли решение поддержать крупный инвестпроект и одобрить выделение земельного участка под строительство солнечной электростанции в аренду без организации торгов.