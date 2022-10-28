ЗАМАНА - Компания «Россети Северный Кавказ» работает над повышением платежной дисциплины в Дагестане

Компания «Россети Северный Кавказ» работает над повышением платежной дисциплины в Дагестане

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28 октября, 2022. Пятница 14:51
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Компания «Россети Северный Кавказ» работает над повышением платежной дисциплины в Дагестане

Рост платежей филиала «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» по сравнению с таким же периодом минувшего года составил 0,6%. Об этом проинформировала пресс-служба организации.

Компания «Россети Северный Кавказ» работает над повышением платежной дисциплины в Дагестане

«Около 7,2 млрд рублей составили сборы платежей филиала «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» за потреблённое электричество в январе-сентябре нынешнего года. Из них на физических лиц приходится примерно 2,8 млрд рублей, на юридических – 4,4 млрд рублей. В 2022 году увеличение платежей по сравнению с аналогичным периодом минувшего года составило 0,6%», – заявила пресс-служба.

Уточняют, что рост сборов за потреблённое электричество с населения составил 3,2% (суммарный объем платежей за 9 месяцев текущего года – 2,8 млрд рублей), с промышленных компаний – 1,1% (746,3 млн рублей), с непромышленных организаций – 0,1% (2,3 млрд рублей), с энергосбытовых – 15,7% (146 млн рублей). Прирост задолженности за прошедший период 2022 года превысил 1,8 млрд рублей. Общая задолженность всех потребителей региона перед Группой «Россети Северный Кавказ» (с учётом периода работы прошлого гарантпоставщика ПАО «ДЭСК») достигла 17,7 млрд рублей.

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