«Россети Северный Кавказ» взыскали около 510 млн рублей со злостных неплательщиков в Дагестане

Компания «Россети Северный Кавказ» продолжает системную деятельность по взысканию просроченной дебиторской задолженности за электричество в Дагестане.

«За 9 месяцев нынешнего года судебные органы приняли в пользу филиала “Дагэнерго” 4 632 решения на 509,9 млн рублей. Из них 4 118 судебных решений на 46 млн рублей приходятся на бытовых потребителей, 514 решений на 463,9 млн рублей – на юридических лиц», – заявляется в пресс-релизе организации.

Так, самые большие долги взысканы с компаний ЖКХ региона, остающихся основными должниками энергокомпании, например, ОАО «Махачкалаводоканал», ОАО «Горводоканал» (г. Хасавюрт), ГУП «Дагводоканал», МУП «Горводоканал» (Избербаш).