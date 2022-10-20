ЗАМАНА - «Россети Северный Кавказ» взыскали около 510 млн рублей со злостных неплательщиков в Дагестане

«Россети Северный Кавказ» взыскали около 510 млн рублей со злостных неплательщиков в Дагестане

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20 октября, 2022. Четверг 18:06
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«Россети Северный Кавказ» взыскали около 510 млн рублей со злостных неплательщиков в Дагестане

Компания «Россети Северный Кавказ» продолжает системную деятельность по взысканию просроченной дебиторской задолженности за электричество в Дагестане.

«Россети Северный Кавказ» взыскали около 510 млн рублей со злостных неплательщиков в Дагестане

«За 9 месяцев нынешнего года судебные органы приняли в пользу филиала “Дагэнерго” 4 632 решения на 509,9 млн рублей. Из них 4 118 судебных решений на 46 млн рублей приходятся на бытовых потребителей, 514 решений на 463,9 млн рублей – на юридических лиц», – заявляется в пресс-релизе организации.

Так, самые большие долги взысканы с компаний ЖКХ региона, остающихся основными должниками энергокомпании, например, ОАО «Махачкалаводоканал», ОАО «Горводоканал» (г. Хасавюрт), ГУП «Дагводоканал», МУП «Горводоканал» (Избербаш).

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