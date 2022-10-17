ЗАМАНА - Дагестанские газовики завершили подготовку сетей к отопительному сезону

Дагестанские газовики завершили подготовку сетей к отопительному сезону

Автор
17 октября, 2022. Понедельник 14:50
|||
Дагестанские газовики завершили подготовку сетей к отопительному сезону

Экспертами ООО «Газпром газораспределение Дагестан» завершен комплекс работ по подготовке систем газоснабжения и газораспределения Дагестана к осенне-зимнему периоду (ОЗП).

Дагестанские газовики завершили подготовку сетей к отопительному сезону

«Для подготовки газовых систем региона к постоянной и безаварийной работе в осенне-зимний период был создан и утвержден план мероприятий. Запланированный комплекс профилактических и ремонтных работ специалисты осуществили в срок», – высказался заместитель руководителя – главный инженер ООО «Газпром газораспределение Дагестан» Шамсудин Алиев. Кроме того, проведен ремонт 162 пунктов редуцирования газа. К работе в ОЗП готовы 139 единиц автотранспорта, откорректировано около 5 000 единиц маршрутных карт и более 15 000 планшетов.

Прочитано 40 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top