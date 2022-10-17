«Для подготовки газовых систем региона к постоянной и безаварийной работе в осенне-зимний период был создан и утвержден план мероприятий. Запланированный комплекс профилактических и ремонтных работ специалисты осуществили в срок», – высказался заместитель руководителя – главный инженер ООО «Газпром газораспределение Дагестан» Шамсудин Алиев. Кроме того, проведен ремонт 162 пунктов редуцирования газа. К работе в ОЗП готовы 139 единиц автотранспорта, откорректировано около 5 000 единиц маршрутных карт и более 15 000 планшетов.
Дагестанские газовики завершили подготовку сетей к отопительному сезону
- Автор Дарья
- 17 октября, 2022. Понедельник 14:50
Экспертами ООО «Газпром газораспределение Дагестан» завершен комплекс работ по подготовке систем газоснабжения и газораспределения Дагестана к осенне-зимнему периоду (ОЗП).
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