Дагестанские газовики завершили подготовку сетей к отопительному сезону

«Для подготовки газовых систем региона к постоянной и безаварийной работе в осенне-зимний период был создан и утвержден план мероприятий. Запланированный комплекс профилактических и ремонтных работ специалисты осуществили в срок», – высказался заместитель руководителя – главный инженер ООО «Газпром газораспределение Дагестан» Шамсудин Алиев. Кроме того, проведен ремонт 162 пунктов редуцирования газа. К работе в ОЗП готовы 139 единиц автотранспорта, откорректировано около 5 000 единиц маршрутных карт и более 15 000 планшетов.