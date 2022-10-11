ЗАМАНА - В Дагестане "Газпром" обновит более 4600 км газопроводных сетей

В Дагестане "Газпром" обновит более 4600 км газопроводных сетей

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11 октября, 2022. Вторник 09:45
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В Дагестане &quot;Газпром&quot; обновит более 4600 км газопроводных сетей

Корпорация "Газпром" планирует обновить и восстановить более 46000 км газопроводных сетей в Дагестане, информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу руководителя республики.

В Дагестане "Газпром" обновит более 4600 км газопроводных сетей

"Газпром собирается взять на себя обязательства по восстановлению и модернизации более 4,6 тыс. км региональных сетей. Важно, что разрозненные сети на территории Дагестана, из которых компания владела лишь 12% сетевого хозяйства, переданы им в аренду. Таким образом "Газпром" обеспечивает их обслуживание качественнее", — заявляет пресс-служба.

Уточняют, что корпорация уже в нынешнем году планирует приобрести эти 4,6 тыс. км региональных сетей в полном объеме и взять на себя обязательства по их обновлению и модернизации.

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