"Газпром собирается взять на себя обязательства по восстановлению и модернизации более 4,6 тыс. км региональных сетей. Важно, что разрозненные сети на территории Дагестана, из которых компания владела лишь 12% сетевого хозяйства, переданы им в аренду. Таким образом "Газпром" обеспечивает их обслуживание качественнее", — заявляет пресс-служба.
Уточняют, что корпорация уже в нынешнем году планирует приобрести эти 4,6 тыс. км региональных сетей в полном объеме и взять на себя обязательства по их обновлению и модернизации.